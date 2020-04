Las transferencias cayeron un 30% pero se asiste con envíos para la emergencia

El aislamiento social, preventivo y obligatorio impactó como medida contra el covid-19 en las remesas coparticipables. Con menos días hábiles y menor recaudación de impuestos, las transferencias de recursos nacionales a Corrientes se redujeron aproximadamente un 30 por ciento. Ante este escenario de escasez, Nación activó envíos de emergencia a las provincias, en tanto, el presidente prepara una videoconferencia con gobernadores.

En los primeros 14 días de abril la provincia recibió más de 865 millones de pesos de remesas nacionales, de acuerdo con información oficial de la Secretaría de Economía de la Nación. Esto equivale a una reducción de aproximadamente un 30 por ciento, si se tiene en cuenta igual periodo pero de 2019. Faltó el ingreso de unos 260 millones de pesos, lo cual acentúa la tendencia de reducciones de remesas que se observó en meses anteriores (esto si se compara febrero con marzo pasado), cuando se había contabilizado una disminución de aproximadamente 300 millones de pesos.

Sin embargo, es necesario aclarar que abril de 2020 tuvo un día inhábil más que igual mes pero de 2019. Esto equivale a una jornada menos de goteo, aunque esto no sería un punto suficiente para señalar los motivos del déficit, sino más bien una profundización de la reducción de la recaudación en un contexto de pandemia cuya principal medida (y hasta el momento la más eficaz para el resguardo de la salud), es la cuarentena, que devino en paralización de gran parte de las actividades económicas.

Esta fuerte reducción interanual se replica en la baja recaudación del IVA, el impuesto al consumo. En lo que va de la quincena de abril, las transferencias a Corrientes por este concepto cayeron aproximadamente un 30 por ciento, si se compara con igual mes pero de 2019, de acuerdo con información oficial a la cual accedió El Litoral.

Los gobiernos jurisdiccionales manifestaron su preocupación ante esta baja en las transferencias. Desde el CFI habían calculado que la coparticipación a las provincias se resentiría un 20 por ciento. Por este motivo, solicitaron asistencia financiera y mecanismos de compensación a Nación para atender la emergencia sanitaria.

A Corrientes se destinarán 2.200 millones de fondos no reintegrables, que se acreditarán en abril, mayo y junio. Dicho dinero, según informaron desde el bloque del Frente de Todos en el Congreso de la Nación, deben ser coparticipados a los municipios. También se prevé el acceso a 2.200 millones de pesos en créditos blandos, con un año de gracia y en un plazo de 36 meses, como beneficios.

Según se informó ayer, ya se distribuyeron más de 210 millones en ATN para asignaciones específicas en salud. Por lo cual, se calcula en estos tres conceptos, una asistencia total por 4.610 millones de pesos.

No obstante, de acuerdo con información de medios nacionales, a Corrientes se giraron más de 1.010 millones de pesos, sobre un reparto de más de 27.590 millones de pesos en la lucha contra el coronavirus. Estos forman parte del fondo global de 120 mil millones de pesos anunciados días atrás por la Casa Rosada.

Según el informe publicado por Infobae, la provincia de Buenos Aires recibió unos 5.953 millones de pesos y es la que más fondos percibió en concepto de ATN. Pero se encuentra entre las jurisdicciones con más contagios y muertes por coronavirus en el país.

Santa Fe es la segunda provincia que más financiamiento, con más de 2.360 millones de pesos. Allí se registraron 205 casos positivos y dos fallecidos. Con 1.325 millones de pesos girados, Chaco es la tercera provincia con más fondos.

Cuarentena administrada

Mientras las provincias afinan el lápiz para sostener la emergencia sanitaria y escenarios recesivos, también se preparan para coordinar acciones con Nación.

Se prevé que esta semana el presidente de la Nación mantenga una nueva videoconferencia con los gobernadores y el jefe de gobierno porteño para terminar de afinar la nueva etapa de aislamiento, denominado “administrada”. Esto, principalmente, a pedido de algunos mandatarios para reactivar algunos sectores económicos.

La semana pasada Alberto Fernández descartó flexibilidad en los distritos con los mayores aglomerados urbanos del país, principalmente en la zona metropolitana de Buenos Aires que abarca al conurbano bonaerense y la Ciudad Autónoma. Sin embargo, el jefe de gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, ya comenzó a recibir las carpetas de los mandatarios para analizar solicitudes puntuales. Esto a través de la puesta en marcha de la Unidad de Coordinación General del Plan Integral sanitario que conforma con ministros de la Nación.

Por ello, para terminar de afinar, se prevé un nuevo encuentro mediado por Tics, entre el Presidente y los mandatarios jurisdiccionales. La cita, con fecha aún a confirmar, sería este jueves. Se analizarán los resultados del aislamiento en materia sanitaria y las actividades con apertura parcial. No obstante, la Casa Rosada no busca relajar las medidas, especialmente en áreas urbanas cuando se proyecta un pico de contagios en mayo.

En Corrientes el gobernador Gustavo Valdés anunció en conferencia de prensa las nuevas actividades que podrán realizarse durante la cuarentena, aunque con amplias medidas sanitarias. Entre ellas, el regreso de la obra pública y parte de la privada, la industria textil sólo para la confección de elementos sanitarios; la venta de materiales de librerías, electrónica e insumos informáticos pero a puertas cerradas y sólo con servicio de paquetería. También se reanudó la atención comercial bancaria con sistema de turnos en el sector público.

(MB)