Alberto rompe la cuarentena y reúne a los gobernadores

El presidente Alberto Fernández convocó a los gobernadores de todas las provincias a una cumbre que se desarrollará hoy a las 16 en la quinta de Olivos en la que se debatirá la agenda económica y también sobre cómo seguir con el aislamiento social preventivo y obligatorio ante la pandemia de coronavirus.

El tema, por primera vez, no será el coronavirus ni la logística para contener la pandemia. Por un rato, Alberto Fernández hablará con los gobernadores de algo que no tiene que ver, de manera estricta, con el asunto que se convirtió en razón y motivo de todo.

Esta vez, el Presidente citó a los gobernadores a Olivos para contarles, en persona y sin intermediarios, cuál será la oferta que le hará a los bonistas para la renegociación de la deuda. La cumbre será a las 4 de la tarde y la propuesta se conocerá un rato más tarde.

Por esa razón, por la complejidad y celo con que se maneja la información, Fernández romperá parcialmente el aislamiento y, contra las recomendaciones de los especialistas, convocó a una reunión presencial a los gobernadores a la quinta de Olivos.

Desde la reunión del 19 de marzo que resolvió la cuarentena total, el Presidente no volvió a citar en persona a los gobernadores y sistematizó, en varias reuniones, las teleconferencias. El mismo medio usó con los intendentes bonaerenses.

Algunos, precavidos, ya se excusaron: el cordobés Juan Schiaretti avisó que no asistirá porque el ministro de Salud de su provincia le recomendó no hacerlo por formar parte de un grupo de riesgo. Tiene 70 años, es diabético y le coloraron varios stents. El Presidente mantiene el secretismo sobre cuál será la oferta pero, con un perfil propio, decidió que antes de que se haga pública la propuesta, la conozcan los gobernadores, los del PJ y los opositores.

El misterio está en los plazos y la quita, como contó Martín Bidegaray en Clarín, sobre los que el gobierno -Fernández, en persona- remite a la recomendación que hizo el Fondo Monetario Internacional (FMI) que habló de un período de gracia de 5 años y de una quita sustanciosa que en el gobierno traducen en el orden del 50%.

(AG)