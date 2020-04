Ante posible plan de trasbordo de productos, comerciantes solicitan implementación progresiva

Ante la evaluación que estaría realizando el Municipio y Comité de Emergencia de Santo Tomé para implementar un centro de trasbordo de mercaderías, a fin de que no ingresen a la ciudad camiones, debido a las medidas sanitarias restrictivas por la pandemia del coronavirus, desde la Cámara de Comercio e Industria solicitaron consensuar medidas que respondan a la logística y movilidad de emprendedores y privados.

En este sentido, el secretario de la entidad citada, José Berecoechea, comentó que “otro de los integrantes de la Cámara, Alejandro Belsky, se comunicó con el intendente (Mariano) Garay, quien le manifestó que esta medida hasta ahora esta en estudio, si bien es una posibilidad, pero no hay nada en concreto hasta el momento, por lo que no es de aplicación inmediata”.

Además, expresó, según publicó Digital Santo Tomé, que “creemos que es viable implementarlo, pero en un plazo razonable, y de manera consensuada con los comerciantes, en el sentido de que para todos nosotros es un inconveniente muy grande el tema del trasbordo de mercaderías, principalmente, porque los negocios locales no están preparados, ni con los medios, ni con la infraestructura a tal efecto”.

Por otro lado, señaló que “ante esta situación muchos proveedores ya avisaban que no traerían la mercadería, lo que preocupa aún más a nuestros comerciantes. Por suerte, desde el Municipio nos aseguraron que no es de implementación inmediata la normativa” .

En tanto que resaltó: “Lo que hay que hacer es ponerse de acuerdo. Yo les puedo asegurar que ninguno de los comerciantes quiere que llegue el virus de esta enfermedad a nuestra ciudad, y con seguridad que van a tomar todas las precauciones de caso, sin contar que muchos de los comerciantes están dentro de lo que se considera como grupo de riesgo”.

(JPV)