Segundo caso positivo de una oficial del servicio penitenciario

Una agente del Servicio Penitenciario Bonaerense dio positivo de covid-19 y permanece internada en el Hospital Italiano de La Plata. Es el segundo caso de coronavirus confirmado en el SPB, que destacó que la mujer, de 39 años y oriunda de Ensenada, no tuvo contacto con ninguno de los 60 presos. Se trata de una cabo primero que desempeña tareas en la Unidad 22 de Lisandro Olmos y cumplía funciones en el área de seguridad, en el puesto de conserjería.

"La agente estaba de guardia el pasado 2 de abril con todas las medidas de bioseguridad recomendadas: uso constante de barbijo, lavado de manos frecuente y aplicación de alcohol en gel", indicó el SPB. Además, remarcó que "la mujer no tuvo contacto con las personas privadas de libertad pero sí con el oficial que la relevó en su lugar de trabajo, y otros ocho compañeros de la guardia". Todos los funcionarios fueron aislados en sus domicilios por prevención, aunque "no han desarrollado síntomas" hasta el momento, según el reporte oficial. Ayer se había informado de otro caso positivo, de un suboficial ayudante que trabaja en la Unidad 21 de Campana. Está internado en una clínica privada y aislaron a sus compañeros. (EN)