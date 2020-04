Abbondanzieri quiere dirigir Boca Juniors junto con Palermo

El ex arquero de Boca y de la selección argentina Roberto Abbondanzieri afirmó que su sueño es poder alguna vez “dirigir a Boca junto con Martín Palermo”.

“Todos en un trabajo tenemos un objetivo y mi meta es dirigir a Boca con Palermo. El está entre los ídolos más grandes de la historia del club y sé que alguna vez vamos a tener una oportunidad”, dijo en Fox Sports.

Abbondanzieri se refirió también a su relación con Juan Román Riquelme, actual vicepresidente primero y encargado de la comisión de fútbol: “Más allá de que soy amigo de Palermo nunca tuve problemas con Riquelme ni con nadie. Yo hablo con todo el mundo. Mi relación con Román es buena y yo lo respeto mucho, siempre me mantuve al margen de todo tipo de conflictos que haya tenido con otras personas”.

Y agregó: “Román está en el camino correcto como dirigente y está haciendo las cosas bien. Estoy sorprendido de las cosas que está haciendo, más allá de los resultados”.

“En Boca hubo un cambio de modelo y para llegar a Boca tenemos que pensar parecido. No sé si Martín piensa como Román. Ahora uno es dirigente y el otro técnico, más allá de que el club siempre está encima de todo”, comentó.

Abbondanzieri dijo que “hace diez años que no voy a ver en un encuentro a la Bombonera y algún día me gustaría volver. Pero me cuesta mucho estar afuera, en la tribuna. Quiero estar ahí adentro”.

El arquero argentino en el Mundial 2006, en Alemania, reveló que “hace dos meses me operé del corazón y sólo Palermo lo sabía. Hace tiempo que tenía un soplo y se me estaba rompiendo la válvula mitral. Cuando vine de dirigir en Chile me hice un estudio y dio mal. Gracias a uno de los hermanos Barros Schelotto, que es médico en el sanatorio René Favaloro, me operé allí. No hago vida normal pero puedo trabajar por suerte”.

Roberto Abbondanzieri, de 47 años, jugó en Boca en la época dorada de Carlos Bianchi y también en el ciclo de Alfio Basile, y en la actualidad es ayudante de campo de Palermo.