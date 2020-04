Colectivos: la UTA ratificó el paro hasta este mediodía y analizan su continuidad 

En adhesión al paro en el servicio del transporte público de pasajeros convocado por UTA nacional, ayer las unidades dejaron de prestar servicio poco antes de las 12. Desde el gremio local sostienen que evaluarán hoy la continuidad de la medida de fuerza; a la vez, señalaron que el Gobierno provincial no tiene competencia y que sólo el Estado nacional puede dictar la conciliación obligatoria para que las empresas abonen los salarios adeudados.

En este contexto, la Comuna destacó los subsidios que brinda al sector del transporte urbano. Y los empresarios locales sostienen que no hubo acercamiento del Estado provincial ni municipal para mejorar la situación financiera, que habilitaría fondos para hacer frente a los sueldos adeudados.

Si bien la frecuencia de las unidades del servicio de transporte público es menor para evitar el flujo de personas ante la vigencia del aislamiento social, obligatorio y preventivo por el coronavirus, en la jornada de ayer las unidades del servicio de transporte público no funcionaron por el paro convocado por la UTA nacional que se extenderá hasta hoy al mediodía.

En relación a la situación, El Litoral consultó a Darío Francia, secretario general del gremio local, y dijo que “esto recién comienza, hasta el momento no hubo acercamiento de ninguna de las empresas para hacer una propuesta de pago. Nadie nos llamó para darnos solución, sólo lo hizo la Comuna que pidió que por lo menos funcionaran algunos servicios. En respuesta a ese pedido, nosotros le hicimos conocer la adhesión a la medida nacional, que es una medida orgánica y tenemos que hacerla respetar”.

En relación a la continuidad del paro, comentó que “la medida dispuesta es hasta mañana (por hoy). Durante las primeras horas nos estaremos comunicando con las autoridades gremiales de todo el país para ver cómo continuamos, pero todos los trabajadores permanecerán en sus domicilios hasta tanto se comunique el depósito de los fondos adeudados”.

En cuanto a la legalidad del paro informó que “nosotros estamos adheridos a una medida nacional que se estableció tras un encuentro entre referentes del Ministerio de Transporte de la Nación, empresarios y trabajadores del sector. El único que puede dictar conciliación obligatoria es el Gobierno nacional. El Gobierno provincial no tiene competencia, pero puede intervenir, como también puede hacerlo la Comuna con fondos que permitan que nos abonen en sueldo ya que esta situación se da por el aislamiento que produjo que no haya pasajeros y que se agravó con el pedido de los boletos gratuitos al personal de salud y seguridad”.

“Hoy las empresas están desviando los fondos que eran para salarios en la compra de combustible para cumplir con los servicios gratuitos que estaban brindando y sumado a que no hay corte de boleto esta situación se extiende de abril en adelante, pero marzo cumplimos con los 25 días de trabajo. Hoy nos están adeudando 20.000 pesos de diferencia y la mitad del sueldo del marzo”, aseveró.

Por último, y en cuanto al grado de acatamiento del paro, Francia dijo que “fue del cien por ciento en toda la provincia y a nivel país. En Salta, Neuquén y parte de Córdoba donde habían percibido sus sueldos tras una medida similar, hoy (por ayer) se adhirieron solidariamente ya que nuestro reclamo es de carácter alimentario”.

Por su parte, el intendente Eduardo Tassano se refirió a la situación y dijo que “siempre hay conversaciones a nivel local y aquí existe un gran aporte del Gobierno provincial y municipal en cuanto a subsidios. Esto fue sorpresivo. Son situaciones difíciles en las que solamente se puede pedir un replanteo de la situación, no podemos limitarnos a la situación sectorial.

“Vamos a poner todo de nuestra parte para que el vecino termine identificando las responsabilidades en esta situación. Hace tiempo que todos venimos poniendo mucho para el transporte funcione”, concluyó.



Empresarios

Desde el sector empresarial local informaron a El Litoral que “lo único que sabemos es que la medida estuvo anunciada hasta mañana (por hoy) al mediodía. Pero ahora desconocemos cómo seguirá el paro de las unidades.

“Pero como no hay avances en ninguna línea de fondos, todavía estamos a la espera a ver si se abre alguna puerta de diálogo. En realidad, nosotros ya advertimos la situación y el contexto no ha cambiado. Si no hay alguna novedad gubernamental ya sea por Nación o Provincia, no es factible que esto pueda revertirse. Tampoco hemos sido convocados a una conciliación obligatoria”, aseguraron.

Vale recordar que esta medida se implementó por una alerta sobre la imposibilidad de cumplir con las obligaciones salariales pendientes del mes de marzo y las venideras ante la merma de los usuarios por la situación pandémica.

(MNR)