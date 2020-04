Franco Armani quiere retirarse en Atlético Nacional

El arquero de River Plate, Franco Armani, anunció ayer que su deseo es retirarse en Atlético Nacional de Medellín, Colombia, donde obtuvo la Copa Libertadores en 2016.

“Yo lo dije en la despedida y me han preguntado acá en Argentina. Tengo ese pensamiento de poder retirarme en Nacional. No lo puedo decir ahora, porque la vida y el fútbol dan muchas vueltas. El jugador está expuesto. La idea es esa. Lo he manifestado y no tengo por qué decir una cosa contraria”, contó el futbolista en un Instagram Live.

“Yo no puedo irme con una despedida e ilusionarlo de esa manera al hincha. Desde ese momento, me están esperando que vuelva. Sé que estoy en River, pero el hincha de Nacional me sigue apoyando. Espero volver a verlos”, explicó.

Armani obtuvo la Copa Libertadores 2016 con la institución colombiana y la Recopa Sudamericana 2017 más 11 títulos locales entre 2011 y 2017.

Por otro lado, el nacido en Casilda, Santa Fe, se refirió a sus sentimientos de estar en River Plate: “Desde el primer día me recibieron espectacular, con apoyo y cariño. Estoy orgulloso y contento de los compañeros y el cuerpo técnico, ayudantes. No tengo el apuro de irme. En este momento la intención y lo que tengo en mente es cumplir los años de contrato. Pienso en los dos años de contrato que me quedan”.

Finalmente, Armani, que atajó dos partidos con el seleccionado argentino durante el Mundial de Rusia 2018, recordó: “Entré al vestuario, las primeras palabras de bienvenida de Messi por ser el capitán. Y la tranquilidad de trabajar con el grupo. Que estuviera tranquilo y relajado, que trabajara de la mejor manera. Y el apoyo cuando debuté con Nigeria”.