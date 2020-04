México: el distanciamiento social seguirá hasta junio

El gobierno mexicano extendió hasta el 30 de mayo las medidas de distanciamiento social para evitar que se dispare la pandemia del coronavirus en el país y prevenir un colapso del sistema de salud, que día a día parece más cercano.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, anunció ayer que la prórroga de las medidas se tomó siguiendo las recomendaciones de un grupo de expertos, decisión que está a la espera de que lo formalice el Consejo de Salubridad General, organismo conformado por autoridades de salud y secretarios de diferentes dependencias.

La Jornada de Sana Distancia contempla la paralización de actividades no esenciales y exhorta a la gente a quedarse en casa, si bien la cuarentena no es obligatoria para no afectar a los millones de empleados en el trabajo informal.

El funcionario, según señala EFE, presentó un informe de un grupo de expertos, liderado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), en el que se destacaban las medidas tomadas por el gobierno mexicano desde el inicio de la pandemia a finales de febrero de este año.

(JML)