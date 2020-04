Alerta por un camionero que cruzó el puente en Paso de los Libres y tiene coronavirus

El Gobierno de Misiones confirmó ayer que un paciente de 61 años dio positivo en covid-19 y que es un camionero que llegó a Oberá el 7 de abril.

La información del trayecto que realizó indica que cruzó el puente que une Uruguayana (Brasil) con Paso de los Libres, para continuar luego por las rutas nacionales 117 y 14 hasta la vecina provincia.

Esto reactivó el alerta en Libres, ya que si bien el camionero no ingresó, sí atravesó el viaducto y la carretera lindante.

La Municipalidad mantiene los rigurosos controles para evitar el acceso de personas que provengan de Brasil.

Para ayudar a los camioneros que tienen permisos para cruzar a Brasil, Martín Ascúa dispuso que puedan hospedarse en los hoteles ubicados en las afueras de Libres con precios acordados de 500 y 800 pesos por noche.

Por otro lado, ayer a la tarde camioneros argentinos y brasileños decidieron interrumpir el acceso y egreso del Complejo Terminal de Cargas. Argumentaron la necesidad de ser recibidos por autoridades municipales para que revean las restricciones que les impide salir del lugar y poder retornar a sus casas.

La manifestación sería “por tiempo indeterminado ante la falta de respuestas del Intendente de Paso de los Libres, quien dispuso que los camioneros con residencia o no en la ciudad, no ingresen a la misma.”

(JPV)