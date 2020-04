La UAR planifica cumplir con los torneos locales, las uniones apoyan

Bruno Ariel Gimenez

Recientemente se concretó, vía teleconferencia, la Asamblea Anual Ordinaria de la Unión Argentina de Rugby (UAR) que contó con la participación del consejo directivo y los presidentes de las 25 uniones provinciales que conforman a la institución madre de este deporte.

Además de aprobarse la Memoria y Balance de 2019, año del 120 aniversario de la fundación de la UAR, la renovación de los consejeros suplentes y de la comisión revisora de cuenta, los dirigentes comentaron que planean cumplir con el desarrollo de las competencias locales (regionales y nacional de clubes).

“La decisión que ha tomado la UAR en la Asamblea con todos los presidentes de las uniones y que nosotros la acompañamos es que se jueguen todos los torneos nacionales previstos, como estaba previsto en la estructura de los torneos. Habrá que ver si dan los tiempos. De acuerdo a ello, se trataría de reestructurar cada uno de los torneos (regionales y nacionales)” comentó a El Litoral, Eduardo Feldman, presidente de la Unión de Rugby del Nordeste (Urne) y que participó del cónclave.

Además el dirigente chaqueño agregó: “Si la cuarentena se levantara en octubre o septiembre, no se podría llevar adelante. Si se levanta en julio o agosto, se podría hacer, acortando la fecha de los torneos. La idea sería que reformulando los torneos, se jueguen los regionales y se clasifiquen a los nacionales. Que se estire más la competencia hacia fin de año, entendiendo que tampoco va haber ventana de los partidos internacionales (partidos de la Selección Argentina), que tenía la UAR”, destacó Feldman.

No obstante el ex entrenador aclaró: “Nosotros dependemos mucho de la pandemia, de las reglamentaciones y de la sociedad en general, no escapamos a eso. La UAR ya fijo que hasta el 31 de mayo no haya competencia de ningún tipo. Eso después se puede alargar, pero algunas previsiones dicen que se podría jugar a partir de julio”, comentó.

-¿Planear jugar los torneos tiene que ver con un aspecto económico o deportivo?

-Es por una cuestión de jugar. Salvo las uniones grandes, nosotros salimos empatados. El dinero que ingresa de la UAR se destina a los traslados. Somos una de las Uniones que más traslados tiene por la distancia de las dos provincias. Nosotros no le vemos a nuestros torneos un sentido económico. Le vemos un sentido de jugar, de compartir, de que el rugby crezca. Recibimos dinero para los viajes y hay un montón de gastos que cubre la Unión con otras recaudaciones, provenientes del aporte de los jugadores y de clubes. Así que más que nada nosotros lo vemos como una inversión y como un atractivo para nuestros jugadores, que es lo más importante que tienen”, respondió Feldman a la inquietud.

Luego agregó: “Las competencias internacionales son importantísimas para la UAR, para el ingreso de recursos. Nosotros las apoyamos, los queremos, nos gustan, pero las miramos. Y nuestros jugadores lo que juegan son sus torneos locales, regionales, con la gran zanahoria de alcanzar los certámenes nacionales. Para nosotros, como Unión, para nuestros jugadores es ideal jugar esos torneos”, argumentó el dirigente.