"Si se puede volver a jugar, hay que hacer un torneo más corto"

Rubén Poletti

deportes@ellitoral.com.ar

La paralización del fútbol a causa de la prohibición de la práctica de actividades deportivas a raíz de la pandemia por el Covid-19 le llegó a la Liga Correntina a horas de ponerse a rodar la pelota en los torneos oficiales de la temporada 2020, tanto para la primera división A como para el Ascenso.

“Justo este año íbamos a arrancar en marzo en las dos principales divisiones, que es lo ideal, como para llegar a octubre o noviembre con nuestros campeones y los clasificados al torneo Regional Federal Amateur, cuando nos sorprendió esto”, le dijo ayer a El Litoral el presidente de la institución, Juan Carlos Espinoza.

El dirigente señaló que más allá que la sede de calle San Luis se encuentra cerrada por razones obvias, “estamos siempre comunicándonos telefónicamente entre los dirigentes. Claro que no depende de nosotros, vamos a esperar que el gobierno diga cuándo se podrán hacer actividades deportivas al aire libre. En principio era para mayo, después junio, el futuro es todavía incierto en ese tema”.

Tanto el torneo de la primera división A como el de la primera B se iban a jugar en dos tramos. Una primera parte que iba a enfrentar a todos contra todos, y una segunda que agruparía a los equipos en dos zonas, que volverían a jugar a una rueda, arrastrando los puntos de la primera etapa. El que terminaba primero sería el campeón. Y la segunda plaza al Regional, o al ascenso según la categoría, se iba a determinar a través de un reducido.

Mantener este sistema de campeonato ya no es viable. “Cuando exista la posibilidad de volver a jugar, y depende del tiempo que tengamos, lo primero que se tiene que hacer es cambiar de formato, y hacer un torneo más corto”, adelantó Espinoza.

“Si se habilita para junio, por ejemplo, hay que pensar en un torneo de cinco meses. Hay también un proyecto de torneo de dos zonas, así que se aprovechará uno de ellos para tratar de terminar antes de fin de año. De eso se está conversando, pero la prioridad pasa por tener las fechas, y cuando arranquemos las reuniones aprobar la reestructuración de los campeonatos”, agregó.

La paralización de la actividad también llegó “cuando estábamos llamando a inscripción para el infanto-juvenil. Sabemos la cantidad de chicos que tienen ganas de jugar, pero eso por ahora tendrá que esperar porque lo que estamos viviendo es muy grave para la salud de todos”.

Espinoza señaló que "la Liga Correntina mueve más de 5.000 jugadores, entre el infanto-juvenil, que agrupa a chicos de 8 a 17 años, la reserva, la primera división, el femenino y el fútbol playa. A eso hay que sumarle el futsal, cuerpo técnico, dirigentes, y público”.

“Este tema nos pegó fuerte, no solamente a Corrientes, sino al país y al mundo. Es un virus muy peligroso que afecta a mucha gente, tenemos que respetar la cuarentena y cuidar a los mayores y chicos, sobre todo, y después veremos si tenemos tiempo para jugar todavía”, expresó Espinoza.

Nuevas disciplinas

Este año, la institución debuta con dos nuevas disciplinas: fútbol playa y futsal. La primera se llegó a lanzar, y hasta incluso se realizó la primera actividad en la playa Arazaty, hasta que se tuvo que paralizar todo.

“Para el fútbol playa, que iba a ser el boom del verano, se anotaron 12 equipos; el futsal es otra disciplina que ahora debe practicarse en todo el país por decisión de la Fifa y la Conmebol. Ibamos a comenzar a mediados de año, en cancha de parquet, y quiero aclarar que no tiene nada que ver con el fútbol de salón”, precisó Espinoza.

Por último, el dirigente aclaró que la participación en las nuevas disciplinas “para los clubes no es obligatorio, pero la Liga sí debe organizarlos. Los equipos que surjan van a jugar provinciales, nacionales, y de aquí surgirán los representantes argentinos a los torneos internacionales”, explicó.