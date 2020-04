Turismo cero en el sur de Gran Canaria

“Si llegamos a saber esto hace un año…”, reflexiona para Efe África Padrón, gerente de este parque de atracciones, todo un icono histórico de la zona turística más importante de Gran Canaria, pensando en cómo podrán amortizar la inversión de 15 millones de euros que en 2019 acometieron para renovarlo en su integridad.

Por las atracciones de este parque pasaban de media 2.000 personas cada día, muchas más los fines de semana. En un puente como este de Semana Santa, sus responsables esperaban satisfacer las ansias de adrenalina y diversión de más de 12.000 clientes, muchos de ellos niños. Pero, como casi todo el sur, hace semanas que está cerrado. “Las pérdidas van a ser incalculables”, asegura Padrón, sobre todo porque aún no se sabe cuándo terminará este período de alerta, ni mucho menos “cómo será el comportamiento del consumidor” cuando se levante la cuarentena y poco a poco regrese “la normalidad”.

“En una situación así, solo puedes ir calculando al día… y a día de hoy, en este cuatrimestre, las pérdidas las calculamos en más de un 60 por ciento”, apunta la gerente de Holiday World, que no deja de darle vueltas a cómo amortizarán la inversión que hicieron en renovar el parque. “Es lo que más nos inquieta”, remarca. Eso, y el futuro de los 140 trabajadores del parque, que ahora se encuentran en un expediente de regulación temporal de empleo (Erte).

Los responsables del Holiday World no creen que se pueda volver a hablar de “normalidad” antes de un año en el sur de Gran Canaria, conscientes de que ellos son “un eslabón más dentro de la cadena del sector turístico” y de que, sin visitantes, el parque no funciona.

“Nada me gustaría más que poder abrir nada más levantarse el estado de alarma y contratar a más personal, incluso”, señala Padrón, que sabe que seguramente no será así y se marca como prioridad “conservar a todo el equipo” y poder gestionar “las normas reguladoras que puede ser que se impongan en materia de seguridad y protección”, una nueva etapa de aforos máximos más reducidos. El parque podía admitir hasta ahora a 2.800 personas en la zona de atracciones, a 1.200 en la zona de restauración, a 300 en el Kasino, a 150 en el Game Center, a 286 en el bar de deportes… Posiblemente esas cifras tendrán que cambiar y, con ellas, el negocio.

El futuro dibuja un negocio

diferente

“Nadie se espera una cosa como esta, parece algo surrealista”, dice África Padrón. Y eso que, unos días antes de que se declarara el estado alarma en España, en el parque ya preparaban el cierre. La principal batalla que tiene Holiday World ahora es disponer de “suficiente liquidez para aguantar sin ingresos y tener pulmón para el despegue progresivo y lento que tendrá la economía”, con todas las obligaciones y la deuda existente “aún sin ingresar ni un euro”.

A juicio de Padrón, de esta crisis sanitaria y económica solo se podrá salir “con solidaridad, ayuda entre todos y mirando por el bien común”. La economía, razona, se resiente para todos y los que peor lo pasarán serán los trabajadores”, de los que las empresas dependen “para generar negocio y para que consuman también”.

En el mundo del turismo y el ocio, eso “es el pez que se muerde la cola”, por lo que “las empresas debemos colaborar y generar sinergias acordes al nuevo estatus y economía, que se ha visto mermada”, defiende la gerente del Holiday World. En el caso de este parque, piensan ya en “adecuar las cartas, los precios, y en intentar sinergias con hoteles cercanos para crear paquetes de ocio y diversión a través de acuerdos”, además de en ofrecer “paquetes económicos para las familias canarias”.

“Más que nunca tenemos que demostrar que amamos esta tierra y su gente”, asegura esta empresaria, que anima a sus colegas “a ganar menos y dar más”, porque “siempre será mejor ganar un poco menos, que echar el cierre”.

