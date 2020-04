“El envío de recursos provinciales no representa deuda para los municipios”

El ministro de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini, destacó ayer la decisión del gobernador Gustavo Valdés que, en un contexto de caída de recursos generalizado, resolvió acompañar a todos los municipios distribuyendo mayores ingresos. “Esto es una apoyo real, concreto y efectivo por parte del mandatario correntino”, afirmó.

“Lo importante es que el envío de recursos se concreta como anticipos de coparticipación para afrontar la lucha preventiva contra el covid-19 y luego de un trámite administrativo se convierten en aportes no reintegrables, por lo que los municipios quedan sin deudas”, afirmó Rivas Piasentini.

“Con una mirada federal, sin ningún tipo de discriminación en el esquema de distribución. De esta manera, el gobernador Valdés posibilita el crecimiento de los ingresos de todas las comunas correntinas en un momento de caída de recursos generalizado”, destacó.

“Los municipios son eslabones esenciales dentro del esquema de la Provincia. Entendemos que esta decisión de enviar recursos a las comunas es muy positiva, sobre todo si es que los saben utilizar de forma adecuada. Es permanente el apoyo del Gobierno provincial para que no se deterioren las arcas de las municipalidades de Corrientes”, dijo el titular de la cartera económica provincial.

Aportes, sin deudas

“El esquema de acompañamiento a los municipios que decidió el gobernador Valdés se concreta a través del envío de recursos mediante anticipos de coparticipación destinados a solventar gastos e inversiones en la lucha de prevención sanitaria contra la pandemia. Cada Comuna debe presentar una rendición de estos gastos ante el Ministerio de Hacienda y Finanzas. Una vez aprobada la rendición, los recursos se convierten a través de un decreto en aportes no reintegrables, por lo que los municipios quedan sin deudas”, explicó.

“En una mirada proactiva y federal de la distribución de recursos en la Provincia y atendiendo a este contexto de pandemia, el gobernador Valdés decidió acompañar a todos los municipios a través de estos envíos de recursos”, puntualizó.

“Luego de que estas rendiciones son aprobadas, inmediatamente, se transforman en aportes no reintegrables otorgados por la Provincia a cada Comuna que presentó y aprobó la rendición. Es decir, a partir de transformarse en aportes no reintegrables el Municipio no tiene que devolver los recursos en concepto de estos ingresos”, redundó el ministro.

Los anticipos de coparticipación, que se convierten en aportes no reintegrables tras la aprobación de la rendición, son aquellos recursos que fueron invertidos en gastos vinculados a la lucha de prevención sanitaria ante la pandemia del covid-19.

Esquema federal

“El esquema de apoyo por parte de la Provincia a los municipios, diseñado por el Ministerio de Hacienda y Finanzas, es federal. Se concretó de forma uniforme, es decir que no hay discriminación, sino que va a todas las comunas correntinas”, puso en valor Rivas Piasentini.

“Todos los municipios recibieron el adelanto en parámetros de igualdad; no existe en este acompañamiento provincial ningún esquema discrecional vinculado con decisiones de carácter partidario”, resaltó.

Objetivo

“Esta decisión del gobernador Valdés de política de Estado, política pública, tiene como objetivo específico sostener la posibilidad que los municipios puedan integrarse a nivel provincial a hacer frente a gastos, inversiones, vinculadas a la lucha por detener la expansión del virus”, afirmó el jefe de la cartera económica correntina.

“Pese a la caída de recursos coparticipables que ingresan a la Provincia, la decisión del Gobernador es contundente en el sentido de articular apoyo concreto hacia el interior. Producto de esta posición, los municipios han tenido una curva un poco mejor en cuanto al rendimiento de recursos con relación al de Corrientes como jurisdicción provincial”, concluyó Rivas Piasentini.