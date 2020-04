Los test para la familia, agentes de la salud y compañeros del penitenciario dieron negativo

En la provincia de Corrientes, hasta ayer había 32 casos confirmados de covid-19 y continúa la vigilancia epidemiológica en el entorno del último positivo que trabaja en la Unidad Penitenciaria N° 1. El total de positivos, según aseguró el Gobierno a través de un comunicado, se encuentran aislados y en buen estado de salud.

Por otra parte, indicaron que ocho personas fueron dadas de alta y de los confirmados, una sola persona se encuentra internada en el Hospital A.I. de Llano, clínicamente estable. En dicho centro de salud, se encuentra también un caso sospechoso.

A la vez, hay 1.234 personas aisladas preventivamente y se registró un total de 2.113 altas de la cuarentena obligatoria.

Penitenciario

“En San Luis del Palmar se mantiene un caso positivo por coronavirus y la persona se encuentra aislada, en buen estado de salud y con los controles pertinentes. Por otra parte, los estudios realizados al grupo familiar y a los agentes de salud el día de ayer (por el viernes) han resultado todos negativos. No obstante, se ha decidido que todas estas personas cumplan aislamiento obligatorio de modo preventivo”, sostuvo en sus redes sociales, el intendente de San Luis del Palmar, Ricardo Richard Valenzuela.

En este sentido, Jorge Ojeda, miembro del comité de crisis de la Provincia de Corrientes, comentó ayer a El Litoral que “los testeos se hacen a medida que aparecen las sintomatologías”. Esto, en referencia a los controles que están realizando en el entorno del paciente.

En la tarde de ayer, confirmaron desde el Ministerio de Salud Pública que los tests que realizaron a los penitenciarios dieron negativos. El mismo resultado obtuvo la familia así como dijo el intendente de la localidad correntina.

Los agentes seguirán cumpliendo aislamiento hasta cumplir los 14 días y en tres lugares diferentes, en el hotel Confianza, en la Escuela de Oficiales y en otro edificio también en Capital. El subsecretario de Gobierno de la Provincia, Luis Bravo, dijo a este diario que no se realizaron hisopados a los internos de la Unidad Penal N° 1 y confirmó que son 66 penitenciarios los que deben cumplir cuarentena obligatoria.

Si bien no realizaron este estudio, sí fueron a dar una charla en la UP desde el área sanitaria. Estuvo también el secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Manuel Cuevas.

Casos

Respecto a las personas que recibieron el alta médica, Ojeda indicó a El Litoral que cumplieron con el protocolo y que después de recibir el alta forman parte de la sociedad como cualquier otro ciudadano. Es decir, deben cumplir con la cuarentena social obligatoria pero ya no son más pacientes.

En cuanto al caso positivo internado en el Hospital Llano, aseguró que está mejorando. Hubo varios pacientes, desde el primer caso en Corrientes, que estuvieron internados en este centro de salud y fueron dados de alta.

En el país, según el parte difundido por el Ministerio de Salud de la Nación, el total de infectados llegó a 2.839 y las víctimas fatales suman 132. En mayor porcentaje (36,3%) son contagios por contactos estrechos de casos confirmados, el 31% son importados y 17,3% de circulación comunitaria, al resto aún estudian nexo epidemiológico.

Hospital de campaña

Así como publicó El Litoral de acuerdo a una entrevista con un funcionario provincial, en menos de 15 días estarían finalizadas las obras de mejoras y reacondicionamiento del hospital de campaña que está siendo instalado en el Hogar Escuela.

“Recorrimos el hospital de campaña, el avance de las instalaciones y el progreso de la construcción de las distintas áreas, las salas de terapia intensiva, de internación, de partos, el sector de quirófano e imágenes, donde se van a instalar el tomógrafo y el equipo de rayos. También el equipamiento como ser camas y respiradores, que una parte ya está dispuesto aquí para ser distribuido posteriormente, y supervisamos el progreso de la instalación de oxígeno y eléctrica”, sostuvo el ministro de Salud Ricardo Cardozo.

Por otra parte, indicó que ayer por la mañana llegaron nuevos respiradores por parte de la Provincia, con lo que suman un total de 136 equipos.

También Corrientes recibió donación de alcohol para hacer sanitizantes.

