Colapsó el sistema que emite permiso para circular y hay incertidumbre

Por el pedido de varios argentinos que están varados en el país, el Gobierno nacional habilitó una plataforma virtual con el fin de gestionar un permiso para regresar a sus hogares pero, luego de emitir 20.000 autorizaciones, dejó de funcionar. En este marco, El Litoral dialogó con una médica recibida en la Unne que viajó a Buenos Aires para hacer su residencia y que aún no puede volver. Esta misma situación se repite con varios correntinos que solicitaron ayuda al Estado provincial.

“Vine a trabajar a Buenos Aires, a empezar mi residencia, pero ni bien comenzó la cuarentena se suspendió mi examen y luego ya no pude regresar. Hay varios correntinos en diferentes puntos del país que están en la misma situación”, relató la joven a este medio.

Cabe indicar que desde la Casa de la Provincia en Buenos Aires, otras personas que consultaron sobre situaciones similares no recibieron respuestas favorables, mientras que sí desde otras jurisdicciones, como Misiones, La Rioja y Chaco, que habrían tramitado el regreso de los varados en el país.

En una red social, se creó un grupo con más de 10.000 personas que están transitando esta cuarentena lejos de sus casas. De acuerdo con algunas estadísticas, aún no oficiales, del total de las personas que gestionan este trámite, un 30% contaría con vehículo propio y el 70% no. Cabe recordar que como transporte público sólo funcionan los colectivos urbanos, es decir, no hay micros de larga distancia ni tampoco vuelos hasta el 26 de abril.

Mediante el grupo de Facebook se contactan entre sí los varados en diferentes puntos del país y, además, hay transportistas que también ofrecen sus vehículos asegurando que cuentan con el permiso para circular.

La web oficial que lanzó el Gobierno nacional para tramitar “la vuelta a casa” dejó de funcionar luego de emitir 20.000 permisos durante la madrugada y mañana de ayer. En regresoacasa.argentina.gob.ar no se pudo gestionar en las últimas horas el permiso para circular en las rutas.

Esta medida había entrado en vigencia ayer y regirá hasta el 21 de abril. que surgió luego del reclamo de un sector de la población que pedía regresar a sus casas y se veía imposibilitado ante las restricciones implementadas por los ministerios de Salud, Transporte y del Interior.

Desde el Gobierno nacional indicaron que no tenían una estimación exacta de la cantidad de argentinos varados en el país. La suspensión del sistema seguiría hasta que las áreas de Transporte y Seguridad indiquen que no existe saturación de las rutas. De hecho, estiman que podrían circular entre 80.000 y 100.000 personas por Argentina, considerando que por auto pueden viajar hasta 5 personas.

