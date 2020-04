Analizan el sistema de estacionamiento medido

Desde el sector de los operadores del estacionamiento medido afectado por la pandemia están preocupados por la continuidad del pago del plus, mientras desde la Comuna informaron a El Litoral que evalúan el sistema de trabajo y las medidas preventivas que se podrían implementar si se reactiva la actividad.

Y tras casi un mes de cuarentena, los operadores del sistema de estacionamiento medido manifestaron a El Litoral su preocupación por el cobro del plus ya que no hay recaudación.

“Por ahora nos estamos amañando trabajando de motomandados, porque vivimos al día y nuestras familias necesitan”, dijo uno de los operadores.

En tanto el secretario de Coordinación de la Comuna, Hugo Calvano, dijo que “estamos evaluando la situación, como así también otros servicios. Debemos considerar que los operadores del estacionamiento medido manejan dinero y esto es algo que complica la situación. También debemos velar para que todos cuenten con los elementos de prevención para así poder trabajar”. (MNR)