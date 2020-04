Asaltaron a una joven a la salida de un comercio

Una joven fue asaltada a punta de cuchillo cuando culminaba de realizar las compras en un comercio de la ciudad de Paso de los Libres.

El lunes pasado, Emmy Vargas salió de su trabajo a las 20.20 en el supermercado Ecomas, ubicado por calles Antonio Gil y Arturo Frondizi, y después de realizar compras fue abordada por dos sujetos en moto. El hecho ocurrió a 500 metros del comercio, en dirección al barrio Alfonsín. Los delincuentes intimidaron a la mujer colocando la moto en la que se desplazaban delante de ella. Sorprendida, se asustó al ver que se bajaba uno de los ocupantes del rodado con un cuchillo, quien la abordó poniéndole el arma blanca en el cuello.

“Me pidió todo, y yo sólo tenía mi mochila. Me quería meter en el monte, el otro le dijo que ‘ya estaba’, que ya le había dado la mochila, y se fueron”, comentó la chica.

El tramo de Ecomas hasta las casas en los barrios es de una oscuridad importante, Emmy Vargas contó a Libres Digital que luego de ser asaltada quedó en shock, del miedo, y que posteriormente empezó a correr.

“Reacciono y empiezo a correr, me baja la presión del susto y me caigo, unos vecinos que estaban cerca escucharon que gritaba y me auxiliaron. Todavía estoy medio ida, como que no entiendo nada, hay momentos en los que lloro de la nada”, expresó la víctima.

La joven asaltada dijo que no recuerda la cara del asaltante ni del que llevaba casco, se encuentra con calmantes y ve la posibilidad de retomar sus tareas normalmente a la brevedad. Solicita que si alguien encuentra sus documentos y una tarjeta de cobro de una cuenta judicial, se los devuelvan.

Si bien la denuncia no fue realizada, según contó Emmy Vargas, la Policía se dirigió hasta su domicilio para interiorizarse acerca de lo acontecido. (NG)