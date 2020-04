Homenaje virtual a los caídos en Malvinas

El Día del Veterano y de los Caídos de la guerra de Malvinas será conmemorado en las provincias con varias actividades virtuales y no presenciales a partir de la cuarentena que rige hasta el 12 de abril en todo el país por la pandemia de coronavirus.

A 38 años del inicio del conflicto bélico, el 2 de abril será recordado con banderazos, vigilias y recitales virtuales, y la convocatoria a los ciudadanos para entonar el Himno Nacional desde sus casas.

Sin los habituales actos oficiales y ningún tipo de actividad pública, los centros de ex combatientes, los familiares de los caídos, el Gobierno y las administraciones provinciales realizarán distintos tipos de homenajes virtuales.

El Centro de Ex Combatientes de La Plata (Cecim) propuso recordar a los caídos de manera virtual compartiendo un video grabado de manera vertical para poder ser difundido en redes. En tanto, la Casa del Ex Soldado Combatiente de Malvinas (Cema) organizó una vigilia virtual. (AG)