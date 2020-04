“Pocho” Romero Feris y su esposa, con buen estado de salud

El ex gobernador de Corrientes José Antonio “Pocho” Romero Feris continúa internado y en buen estado de salud en una clínica de Buenos Aires, informaron ayer sus familiares, quienes especificaron que al dirigente autonomista el test médico por coronavirus le dio negativo, en tanto que para su esposa el resultado fue positivo.

El ex mandatario y su esposa, la ex diputada María “Marly” Brisco, fueron sometidos al test de coronavirus, tras conocer que un colaborador cercano fue diagnosticado con la enfermedad.

Ambos permanecen en un centro de salud privado de la Ciudad de Buenos Aires.

La ex diputada está “en perfecto estado con sintomatología leve y en descenso”, informó su hijo José Romero Brisco, quien añadió que la ex legisladora “quedará internada preventivamente unos días más, para luego continuar con un aislamiento preventivo en su domicilio”.

El colaborador del ex gobernador, en tanto, permanece estable desde hace algunos días también en un centro de salud privado de Buenos Aires. (AG)