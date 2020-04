“Fake news” generaron controversias sobre el sistema de aislamiento para camioneros y la salud de Ascúa

Por la emergencia sanitaria por el coronavirus, el Municipio de Paso de los Libres estableció un sistema de aislamiento social preventivo especial para quienes trabajan como choferes de camiones que estuvieron en Brasil o en otros lugares del país en los que hay casos positivos. La mencionada medida, tal como informó este diario, implicaba que los conductores que tienen su vivienda en la ciudad no podrían ingresar a las mismas, sino que deben permanecer en sus camiones o bien en algunos de los hoteles que tienen convenio con la Municipalidad, porque de esa forma tendrán un descuento del 50% de la tarifa por noche.

Sin embargo, un grupo de camioneros, primero por nota, y luego mediante manifestaciones en la vía pública insistieron en que se les permita poder descansar en sus hogares. Y allí, alegaron, que cumplirían con la cuarentena.

Precisamente, por ese motivo, el último viernes interrumpieron el ingreso y egreso al predio del Cotecar. Mientras que el sábado, hasta aproximadamente las 20, cortaron la única vía de acceso a la ciudad. No obstante, anunciaron que ayer a la mañana volverían a manifestarse.

Y precisamente, los trabajadores estaban a la vera de la ruta cuando les informaron que presuntamente desde dos Ministerios del Gobierno Provincial le habrían autorizado poder ingresar a la ciudad y cumplir con la cuarentena en sus casas. Por ello, según un video publicado por Libres Digital, un camionero le comunicó a los demás: “Seguiremos en cuarentena, pero en nuestro domicilios, hasta que la empresa nos llame por un viaje”. Es decir, añadió, “de la casa al camión o la sede de la empresa o el Cotecar. Toda la familia debe permanecer en cuarentena los 14 días. Pero si salimos a trabajar, al volver, se reinicia la cuarentena de 14 días. Así que vean cada uno cómo programa su trabajo. Y antes de llegar a la casa ya hay que comprar todo, porque la familia no puede salir tampoco hasta cumplirse el plazo de aislamiento”.

En este contexto, hizo hincapié en que “hay que cumplir sí o sí con esta disposición, sino puede haber multas y hasta una causa judicial”. Tras lo cual indicó que “ahora ya está la autorización, la abogada está terminando los papeles y después nos dará para firmar. Es una declaración jurada”.

Manifestaciones y jurisdicción

Cuando trascendió la presunta autorización para que los camioneros de Libres pudieran ir a cumplir con la cuarentena en sus hogares, dirigentes políticos y hasta un legislador provincial expresaron su malestar por la citada noticia.

Ante esto, este diario consultó a autoridades del hospital “San José” de Paso de los Libres. “Nosotros no podemos realizar una autorización de esa naturaleza porque es jurisdicción del Municipio. En el caso de que el Ejecutivo y el Concejo decidan habilitar el ingreso a los conductores, nosotros lo que podemos hacer es un apoyo profesional para tratar de que se cumplan con todas las medidas de prevención”, aseveraron a El Litoral desde el centro de salud.

En tanto que también el hospital en su cuenta oficial de Facebook, aseveró que ellos no difundieron un flyer que indicaba que los camioneros podían entrar y cumplir con el aislamiento social preventivo en sus respectivos hogares.

En tanto que, al cierre de esta edición, en Libres Digital comunicaron que camioneros manifestaron haber sido víctimas de informaciones maliciosas. Y reiteraron sus intenciones de arribar a un acuerdo con las autoridades locales.

Positivo y negativos

Por otra parte, ayer también se difundió en las redes sociales un “fake news” sobre que el intendente libreño, Martín Ascúa, estaba afectado por el covid -19. Esto no sólo fue desmentido desde la Comuna, sino que además el bloque de ECO del Concejo Deliberante expresó su repudio por la noticia falsa.

Mientras que el hospital sí comunicó ayer que las muestras que fueron tomadas a dos personas, dieron negativas para coronavirus.

(CC)