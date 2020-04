Buscan declarar la emergencia económica en Capital y otorgar beneficios para pymes

El intendente capitalino Eduardo Tassano envió al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que propone declarar la emergencia económica por 90 días hábiles (prorrogable por igual período) y que se le autorice a otorgar exenciones para pymes afectadas por la pandemia y prórrogas de vencimientos tributarios.

Mediante la iniciativa, se convoca a una sesión especial del cuerpo deliberativo a fin de que sea tratada y aprobada, otorgando las facultades necesarias al Departamento Ejecutivo comunal para avanzar en una política tributaria de emergencia.

En el artículo 1º de la propuesta se establece la declaración de “emergencia económica en el ámbito de la Municipalidad, en el marco de la emergencia sanitaria (…) por el término de 90 días hábiles, prorrogables por igual período por el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM)”.

Al respecto, el jefe comunal remarcó que se enfrenta una situación de emergencia, no sólo en lo sanitario, sino en las consecuencias que tendrá el aislamiento social, preventivo y obligatorio en la economía del país y de Corrientes en particular.

Por eso, consideró imprescindible generar estas medidas en el ámbito de la Capital. “Es por eso que proponemos estas iniciativas. De esta manera, seguiremos trabajando con el fin de brindar beneficios a las Pymes, apuntando así principalmente a la actividad económica y comercial en la ciudad”, sostuvo.

A partir de la declaración de emergencia económica, desde el Ejecutivo se pretende otorgar exenciones especiales por los meses de abril, mayo y junio.

En ese sentido, en el artículo 2º de la normativa se plasma la búsqueda del otorgamiento de una exención del pago de la tasa fijada en el artículo 15 de la ordenanza tarifaria Nº 6834, es decir, del derecho de habilitación para cualquier comercio nuevo que inicie o amplíe una actividad.

En el artículo 3º se propicia la exención especial del pago del denominado Permiso de Uso de Mercado (PUM) para los trabajadores de los mercados municipales de Productos Frescos (Lavalle y Lisandro Segovia), y el conocido como “El Piso” (Brasil, entre Bolívar y Belgrano).

Además, de acuerdo con lo expuesto en el artículo 4º, se solicita autorización para eximir el pago de tasas a pequeñas y medianas empresas del rubro gastronómico por el período de emergencia, dado que no pueden desenvolverse laboralmente por el momento.

Asimismo, según versa el artículo 5º de la propuesta, se busca facultar al DEM a diferir la tasa fijada en el artículo 16 de la Tarifaria. “Queremos poder prorrogar los vencimientos de tributos para las Pymes y sectores de la economía social que fueron afectados por la crisis”, ratificó Tassano.

En los considerandos del proyecto se señala que “la actividad económica, ya seriamente afectada por la profunda recesión, tenderá a profundizar dicha tendencia negativa a raíz de las medidas adoptadas de aislamiento, reduciendo el consumo y la inversión en muchos sectores de la economía, lo que redunda en sensiblemente menos ingresos fiscales para la prestación de bienes y servicios públicos esenciales en todos los niveles de gobierno”.

