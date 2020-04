Inadi advierte casos de discriminación por covid-19

Además de los problemas sanitarios y económicos, la pandemia del coronavirus está dejando un impacto negativo en el aspecto social de las comunidades. La enfermedad expuso varias situaciones en todo el país, en las que se han advertido discriminación y estigmatización hacia quienes contrajeron el virus. En este contexto, quienes integran el sector más vulnerable son los más afectados, en los tres niveles mencionados.

Hace unos días, las delegaciones de Corrientes y de Chaco del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) emitieron un comunicado en el que expresaron su “preocupación ante el avance de la discriminación y estigmatización” en esta provincia. En el texto se buscó brindar recomendaciones para comunicadores y medios, “a fin de evitar enfoques que promuevan una mirada estigmatizante o discriminatoria sobre grupos sociales o barrios en los que se registren casos de personas afectadas por el coronavirus”.

El Inadi está actualmente trabajando mediante WhatsApp y redes sociales para respetar el aislamiento social obligatorio. Pese a las limitaciones técnicas por la situación, en Corrientes y en todo el país se están recibiendo consultas acerca de situaciones que son consideradas discriminatorias para aquellas personas que contrajeron covid-19, o bien deben trabajar en la pandemia.

La delegada local del instituto, Sabina Bacalini, comentó a El Litoral que “estamos recibiendo un montón de consultas de personal de la salud, sobre todo de aquellos que tuvieron conflicto con su trabajo en Chaco; y también de otro tipo de profesiones y tareas, como los camioneros”. Con respecto a estos últimos, la funcionaria consignó que “hay varios casos en el interior de conductores que deben transportar alimentos e insumos a otras provincias, y no pueden regresar porque no les dejan entrar a sus pueblos, o los escrachan en redes sociales”. En cuanto a médicos y enfermeros, han registrado consultas de familiares por discriminación en los edificios, ya que “se pusieron carteles para avisar a los trabajadores que no entren” al inmueble.

En relación al ámbito de la sanidad, Bacalini hizo hincapié en el caso de la enfermera del barrio San Marcos, ya que “tuvimos un montón de consultas sobre el tema por parte de vecinos y familiares”, según indicó. “Reconocemos que ante una situación de emergencia hay que actuar de esa manera”, dijo la delegada, en referencia al bloqueo sanitario que tuvo la zona, aunque aclaró que “a lo mejor no había que hacerlo tan evidente y con tantos prejuicios en los enunciados, porque es un barrio que de por sí ya cuenta con una alta estigmatización”.

En este sentido, Bacalini informó que los interesados en comunicarse con el Inadi deberán hacerlo mediante las redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram. También están los números de teléfono 1164921079 y 1161853968, en los que se brinda atención por Whatsapp desde una oficina nacional, y se derivan los casos de acuerdo a su provincia de origen.

Por último, destacó que en estas últimas semanas han colaborado con asistencia a personas de comunidades vulneradas, que se ven aún más afectadas en el contexto de la pandemia. “Hay gente de la comunidad trans que quedó en la calle por no poder pagar el alquiler, o mujeres que ya han denunciado violencia de género y pasan la cuarentena con su agresor”, manifestó la delegada. (GMC)