Prorrogaron los Precios Máximos y seguirán los controles

El Gobierno nacional prorrogó el sábado pasado la resolución con la que mantenía congelados los importes de algunos productos de la canasta básica, con respecto al valor que tenían antes del 6 de marzo pasado. Se trata del programa Precios Máximos, el cual continuará ahora hasta el 20 de mayo, y que en Corrientes se está aplicando correctamente, según aseguraron a El Litoral desde la Subsecretaría de Comercio y Defensa del Consumidor, organismo que oficia de contralor.

Si bien se habló de que podía haber incrementos en algunos de los valores consignados por parte de Nación, al menos por el momento no hubo confirmaciones o anuncios que hablen de alguna suba en el listado oficial. Vale destacar que se trata de una cierta cantidad de bienes de la canasta básica los incluidos en el programa, y de marcas específicas.

En este contexto, tal y lo anunciado por parte de la Subsecretaría de Comercio, en Corrientes continuarán realizándose los controles correspondientes en hipermercados, cadenas de supermercados, almacenes y otros negocios. Si bien en estos lugares se está cumpliendo con el decreto, desde el organismo provincial destacaron que están advirtiendo subas en productos que no están dentro de los importes congelados, aunque aclararon que no pueden sancionar en esos casos.

