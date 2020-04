Basualdo: “Contento de que siempre esté latente el nombre de Mandiyú”

En una extensa charla ayer con El Deportivo de radio Continental Corrientes (97.3 Mhz), José Horacio Basualdo repasó gran parte de su trayectoria futbolística, en la que no pudo estar ausente el Deportivo Mandiyú, el club que le brindó la oportunidad de mostrarse en el plano nacional e internacional tras sus inicios en el ascenso con Villa Dálmine de Campana, ciudad en la que nació.

Se puede decir que Mandiyú fue la vidriera para que Basualdo muestre su talento, y el trampolín a través del cual forjó una impecable carrera. Llegó al Albo para jugar el torneo de la Primera B Nacional 1987/88, logrando el ascenso con el equipo correntino a Primera división.

“Uno va cayendo con los años de todo lo que recorrió, porque a pesar de haber salido de Campana, de Villa Dálmine, y haber pasado obviamente por el glorioso Mandiyú, porque me dio la posibilidad de jugar en Primera (...) El haber pasado por Corrientes fue la bisagra de todo lo que vino después”, recordó con afecto Pepe en la nota con El Deportivo.

A la hora de hacer un podio de su fructífera carrera Basualdo no dudó: “Creo que lo primero fue el ascenso con Mandiyú, que fue muy importante no solo por todo lo que nos costó, sino por lo que representó después para mi paso en Primera, que fue breve al principio porque me fui enseguida a Alemania”.

El ex futbolista señaló que esta circunstancia “hizo que no pueda disfrutar tanto la categoría en ese momento, como a Mandiyú en Primera, y después llegó todo lo otro. Pero Mandiyú campeón y el ascenso creo que representó uno de las cosas más lindas que tengo en la cabeza. Tengo muchos amigos allá y (Corrientes) es prácticamente mi segundo hogar”, sentenció.

La final del ascenso con Dálmine, con el fallecimiento de su abuelo en la previa, que seguía su carrera futbolística, es otro de los recuerdos que marcaron a fuego a Basualdo. “Después elegir un momento es todo muy difícil, porque fue muy lindo todo lo que pasó en Vélez, también lo que pasó en Boca. Los momentos especiales fueron todos y todos llegaron en el momento justo”.

Sin embargo, el recuerdo del ascenso con Mandiyú parece que dejó una marca indeleble en Basualdo, que aún hoy sigue latente. “A don Manuel (Guerra) tuve la suerte de conocerlo cuando llegué (a Corrientes). Después ya convivir con él, y lo que pasó a lo largo de esa temporada fue espectacular, pero no solamente él, sino todos, como el resto del cuerpo técnico, don Eduardo (Seferián), (Waldino) Casco, los directivos”.

“Fue un torneo muy largo, de 42 fechas, muy duro, con grandes jugadores que había, prácticamente de Primera, las hinchadas, algo muy lindo porque se llegó al objetivo y don Manuel Guerra preparó un equipo impresionante, con (Oscar) Urbina como representante legítimo de Corrientes, y los demás que nos adaptamos muy bien al armado del equipo”, continuó.

Basualdo fue uno de los que jugó esos 42 partidos. Costó porque al principio “para mí era todo nuevo, pero me gané el lugar, me dieron la confianza, me sentí bien, tuve un juego equilibrado, estuve muy parejo en todos los partidos, y eso me dio la posibilidad que el técnico me utilizara en todos los juegos”.

“En el paso a Primera seguimos con la misma dinámica, hubo grandes incorporaciones, muy buenos jugadores también, como Wilmar Cabrera, (Ricardo) Perdomo, (el Flaco) Cousillas, todos chicos de primera división que vinieron para reforzar el equipo, por suerte muy buenos", contó.

El bonaerense todavía recuerda aquel empate 4 a 4 con un grande como River en el Monumental, al que lo tuvieron a tiro del nocaut en un par de oportunidades, y terminaron perdiendo por penales, tal la definición que se estilaba para ese certamen a modo experimental.

Esa noche, Basualdo convirtió dos goles, algo infrecuente para un jugador de sus características. “Para mí fue algo muy especial, no solo por enfrentar a River y hacer un gran partido en el Monumental con ese gran equipo que tenía Menotti, sino también lo que ocurrió después llegando a mi casa, la convocatoria a la selección y después tener la oportunidad de vestir esa camiseta”.

Estando en Dálmine el jugador ya había estado en el radar de Carlos Salvador Bilardo, que luego lo siguió durante su estadía en Mandiyú para tenerlo en cuenta, y ser el primer jugador que estando en el Albo vistió la camiseta albiceleste.

Claro que el Mandiyú en el que brilló Basualdo es muy distinto al actual, que tras el descenso en 1994 desapareció del mapa futbolístico, para luego resurgir. Y si bien ascendió hace algunas temporadas atrás al Federal A, volvió a descender, y su presente lo encuentra en la Liga Correntina, sosteniéndose como cualquier otro club local, aunque con el apoyo de mucha gente que recuerda aún sus mejores etapas.

Sin embargo, Basualdo señaló que “estoy contento que siempre esté latente el nombre de Mandiyú; de una manera u otra está siempre presente en los correntinos, no solo queriendo que salga a flote, sino también por todo lo que ha pasado”.

El Nene, como se lo conocía en Corrientes, dijo estar al tanto de lo que sucede en la capital provincial a través de un grupo de Whatsapp que mantiene el vínculo de esos años dorados. “Tengo muchos amigos ahí, mandan cosas continuamente en los estados, me entero a través de ellos, así que siempre estoy en comunicación, y al tanto de cómo están los muchachos de allá”.

Basualdo se puso la camiseta, hablando en primera persona, como si fuese un hincha más, cuando deseó que Mandiyú pueda volver a los primeros planos. “Esperanzados de que algún día pueda encarrilarse de nuevo, que encontremos un Eduardo Seferián que pueda llegar a manejar el club como corresponde, y realmente salga a flote, y que a través de Mandiyú Corrientes empiece a crecer en el fútbol como en aquellas épocas”, deseó.

“Sabemos que todo es difícil (dijo por las categorías de ascenso), pero hay que lucharla, encontrar ese camino para que Corrientes vuelva a disputar Primera división. Así que esperanzados para que todo vuelva a la normalidad”, agregó.

El ex mediocampista, y actual técnico, no se olvida todavía de cuando llegó a Corrientes. "Venía de Campana y no conocía a nadie. Había muchas versiones cruzadas sobre celos entre los uruguayos, los paraguayos y los correntinos, y resultó ser que cuando llegué me encontré con un grupo espectacular”.

En cuanto a la relaciones que forjó en Mandiyú, Basualdo contó que “llegué a armar algo muy fuerte con Horacio Attadía, que al día de hoy seguimos, con mucha conexión. Yo venía del ascenso con Dálmine y Attadía ya estaba en Racing, había pasado por Lanús, estaba en un nivel más alto que el mío, y sin embargo tenía una humildad terrible, como todos, pero con él fue algo especial. Hablamos desde el primer momento como si nos hubiésemos conocido de toda la vida, y eso fue lo más lindo y raro, aunque siempre tuve la mejor con todos”, reconoció finalmente.