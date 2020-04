Nuevos casos de covid-19, avanzan los controles y 11 personas se recuperaron

El último informe epidemiológico de la provincia confirmó dos nuevos casos de covid-19, por lo que asciende a 34 los positivos a la enfermedad, mientras que once lograron recuperarse.

Las últimas dos nuevas notificaciones corresponden a personas que mantuvieron un estrecho contacto con la primera paciente del barrio San Marcos, y debido a que las prevenciones ya se habían activado no se aislará la zona.

Es que el contagio ocurrió dentro del vínculo familiar de la enfermera, y en la última investigación epidemiológica zonal no se confirmó circulación en el barrio, dado que las últimas 40 muestras realizadas dieron negativas.

De todos modos, desde la dirección de Epidemiología habían expresado a El Litoral que avanzarán con los controles de febriles para la detección precoz de casos (tanto de covid-19 como de otras patologías).

Por su parte, los vecinos del San Marcos manifestaron a El Litoral que tomaron conocimiento de los nuevos dos casos, pero tienen tranquilidad ya que dicha familia guarda el aislamiento obligatorio y preventivo. “Los casos se dieron en la misma casa así que nosotros seguimos con los cuidados, y mantenemos las ollas populares con todos los recaudos como siempre”, indicó Aníbal unos de los que coordina la actividad solidaria.

Salud

En lo que respecta al estado de salud de los pacientes que dieron positivo a covid-19, desde Gobernación precisaron que sólo uno de ellos se encuentra internado en sala común del Hospital Llano y se encuentra estable.

Además, en la jornada de ayer dos nuevas personas fueron dadas de alta por lo que ya son once los que se recuperaron; y los dos pacientes que se encontraban internados con sospechas de covid-19, también recibieron el alta médica.

En el Instituto Malbrán, se esperan los resultados de 10 muestras pendientes, y por lo pronto en la provincia se encuentran en aislamiento preventivo 1.493 personas y 2.153 han logrado salir de esta etapa.

En cuanto a la situación epidemiológica nacional, los casos siguen ascendiendo dado que suman 3.031 las personas que dieron positivo al virus y hasta el momento son 142 las personas fallecidas. Los últimos casos fatales son personas mayores a 63 años y corresponden a las provincias de Río Negro, Ciudad de Buenos Aires y Córdoba.

Dada la situación desde el Comité de Emergencia, reiteran “la necesidad de que la comunidad cumpla la cuarentena, las medidas de higiene, el uso de barbijos”, indicaron en un comunicado.

