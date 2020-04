“Que el covid-19 no tenga efectos sobre la producción, que sigue trabajando”

Mientras el escenario de pandemia generó la paralización de varias actividades de la economía, golpeando principalmente al comercio de mostrador, en algunos rubros se busca la manera de lograr aminorar los efectos de la cuarentena. En el sector productivo se logró el primer remate ganadero en la costa del Uruguay, donde participaron unos 70 productores.

El gobernador Gustavo Valdés destacó esta alternativa para poder mantener en marcha al campo. “Hemos tenido un remate televisado que es el primero de pequeños productores, queremos agradecer a los 70 ganaderos”, dijo el mandatario provincial tras la actividad comercial que fue emitida por canal Rural a todo el país.

“Es la primera vez con los pequeños productores y usamos el ingenio sabiendo lo que nos pasa a los argentinos con el covid-19, por ello y para que no tengan efectos sobre la producción que sigue trabajando y sigue empujando”, expresó Valdés.

La firma Haciendas Correntinas remató distintos lotes de terneros, novillos, vaca gorda, invernada. Los valores oscilaron entre los 105 pesos, el ternero; y novillo a 93 pesos. Se completó la oferta con 1.800 animales, pertenecientes a unos 70 productores.

La transmisión permitió a compradores de distintos puntos del país adquirir ganado de Corrientes. Estos se transportarán con todas las medidas de sanidad recomendadas por las autoridades, según se informó oficialmente.

“No se puede atajar al campo”, expresó el titular del Ejecutivo Provincial sobre la modalidad de remate. “Esta es una situación que nunca estuvo prevista, se está dando como consecuencia de lo ya conocido que es la pandemia, ante este desafío que significan las actividades agropecuarias no presenciales, el Gobierno de Corrientes en la figura del gobernador Gustavo Valdés dispuso dar continuidad a esta herramienta que es trascendente y que en materia de apoyo para el pequeño productor significa subsidio de comisión, derecho de pista y flete”, dijo el titular del Instituto de Desarrollo Rural, Vicente Picó.

Completar el circuito comercial del sector agropecuario fue una de las preocupaciones del Gobierno provincial. Cabe recordar que en la primera fase de cuarentena, el sector de alimentos estaba en plena producción, sin embargo, se debían ajustar aspectos de la cadena de valor.

Hace diez días el Gobernador había anunciado por conferencia de prensa que se mantenía la televisación del reciente remate ganadero. También informó que la cosecha de arroz se está levantando, aunque con dificultades. A su vez, trabaja la actividad minera y forestal en Corrientes.

En materia industrial en la provincia sólo tres fábricas textiles habían obtenido excepción para abrir sus puertas. Según informaron a El Litoral desde la Asociación Obrera Textil (AOT) de Corrientes, se avanza con la confección de barbijos y otros insumos médicos.

No obstante, Tipoití, la planta más grande de la ciudad, permanecerá cerrada, al menos hasta el 26 de abril. También la construcción logró reactivar, aunque con fuertes medidas sanitarias. Según informaron a El Litoral desde la Uocra Corrientes, unos 700 obreros estarán afectados al retorno de la obra pública. Mientras que se espera las correspondientes autorizaciones para iniciar obras privadas.

Sin embargo, en varios rubros existe preocupación ya sea por mantener la cadena como producto del parate de la economía. También, entre los trabajadores, ya que hubo casos, como en la textil Iberá, donde se demoró el pago de salarios.

La reanudación de algunas actividades a partir de ayer dan cuenta de una leve flexibilización del aislamiento social, preventivo y obligatorio. De acuerdo con la decisión administrativa 524 de la Jefatura de Gabinete de la Nación se pueden mencionar los establecimientos de cobranza se servicios e impuestos, oficinas de rentas, actividad registral nacional y provincial, venta de mercadería ya elaborada en comercios minoristas a través de plataformas electrónicas, venta telefónica u otro mecanismo, atención médica y odontológica programada, laboratorios de análisis clínicos y diagnóstico de imágenes, peritos y liquidadores de siniestros, establecimiento para la atención de personas víctimas de violencia de género, producción para la exportación, como así para procesos industriales específicos.

(MB)