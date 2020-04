Se inicia mañana el pago de haberes para empleados públicos provinciales

Comenzará mañana el pago de sueldos a los empleados del Gobierno de Corrientes. La información fue confirmada por Gustavo Valdés a través de su cuenta en Twitter.

El dato particular es que el pago se realizará mediante un nuevo sistema, ya que no será por montos sino por terminación de DNI.

El primer turno será para las personas con DNI terminados en 0 y 1. Continuará el lunes 27 con 2 y 3, en este caso el sueldo estará disponible en cajeros desde el sábado 25.

El martes 28 cobrarán 4 y 5, en tanto que el miércoles 29, 6 y 7. El esquema se completa con 8 y 9 el jueves 30.

El lunes finalizó el pago unificado del plus 1 y 2 correspondientes al mes de abril para activos y pasivos de la administración pública, cuyos montos suman 10.500 pesos, coincidente con la ampliación de la operaciones que realizan las entidades bancarias, que no obstante siguen sin involucrar a las ventanillas, que se mantienen exclusivamente para el pago de sueldos y beneficios sociales.

El cronograma respectivo se extendió durante cinco días por terminación de DNI. Desde el Gobierno provincial solicitaron que para retirar este haber se utilice el cajero automático más cercano a su domicilio, respetando el distanciamiento social y usando alguna protección facial, la cual es obligatoria en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus. No obstante, para evitar las filas, aconsejan las compras y pago de obligaciones con tarjeta de débito.

El cronograma se había iniciado el pasado martes 1, según las terminaciones de DNI, y finalizó el lunes pasado, con los números 8 y 9, cuyo tramo ya estuvo disponible en cajeros automáticos.