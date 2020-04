Asalto a una anciana: “Uno era buenito, el otro me quería romper los brazos”

En Monte Caseros, una anciana denunció que delincuentes irrumpieron en su domicilio de manera abrupta y violenta, llevándose algunas joyas que tenía en su domicilio ubicado por calle Italia al 700.

La víctima, de 77 años, admitió que le pareció reconocer a uno de ellos y, en cuanto al modo en que actuaron, agregó: “Uno era buenito y me decía ‘abuelita no voy a dejar que te golpeen’. El otro sí era agresivo, me quería romper los brazos”, contó la anciana a los medios de prensa locales.

Los malvivientes, que contaron con el apoyo de un tercer cómplice que los aguardaba en la calle, se llevaron varios objetos de valor y, entre ellos, un anillo de oro, precisaron.

Ante el canal local AVC Producciones, la mujer señaló que escuchó que llamaron a su puerta y que al asomarse vio a dos personas que tenían el rostro cubierto, lo cual no le pareció extraño porque en la actualidad todos andan con barbijos.

Destacó que uno parecía adolescente y era violento. “Estaba muy alterado, como drogado”, describió.

“Me pareció que a uno lo conocía, y por eso abrí la puerta”, planteó la señora. Hasta el momento no hay detenidos por el hecho en la comisaría local ni tampoco posibles sospechosos.

(WA)