Dirigente quiere terminar la temporada en la cancha

El vicepresidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Guillermo Raed, sostuvo que “lo ideal es finalizar los torneos como se están disputando” en todas las categorías, una vez superada la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus. “Sé que hay algunos clubes que quieren que no haya descensos, pero mi pensamiento es que tiene que seguir todo como está”, dijo el dirigente.

“No veo en los jugadores un interés de regresar a los entrenamientos y a la competencia, hoy en día están siendo cautelosos y priorizando la salud”, señaló el también presidente de Mitre Santiago del Estero, de la Primera Nacional.

Raed deseó que “ojalá se terminen los torneos como estaban diagramados y sea todo con normalidad”.

Según Raed, “el tema está muy sensible y los dirigentes deben ser cuidadosos con los comentarios que se hacen” porque “se puede pensar que cada uno habla para favorecer a su club y eso no sirve”.