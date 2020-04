Justicia: se suman voces a favor del regreso a la actividad y resta la definición del STJ

La feria judicial extraordinaria se extiende hasta este domingo 26 de abril -al igual de la cuarentena nacional-, y hasta ayer el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes (STJ) no había resuelto qué sucederá a partir del lunes.

Distintos actores que forman parte del Poder Judicial se fueron expresando durante los últimos días, coincidiendo en el posible regreso a la actividad, aunque con una serie de requerimientos para garantizar la seguridad del personal de los juzgados y los profesionales del derecho.

La presidenta del Colegio de Magistrados de Corrientes, Luz Gabriela Masferrer, dialogó con El Litoral y señaló que están a la espera de una acordada de los ministros de la Corte provincial.

Insistió en que están dispuestos a retomar el trabajo, aunque se mantienen firmes en el pedido de que sea de manera paulatina y se tomen los recaudos necesarios para cumplir con el distanciamiento social y las medidas de prevención.

“Si se decide reiniciar la actividad judicial, no sabemos si se mantendrá lo resuelto en el acuerdo 7”, señaló Masferrer, teniendo en cuenta que el mismo facultaba a los tribunales a diseñar su propia prestación del servicio y habilitaba medios tecnológicos, y avanzar en una implementación gradual de un sistema de presentaciones de escritos de abogados y representantes del Ministerio Público de manera electrónica (entre otros puntos).

Por su parte, los abogados del fuero local pidieron al STJ flexibilizar la feria judicial para poder trabajar. “Desde que se decretó la emergencia sanitaria por el covid-19, los juzgados se encuentran de feria extraordinaria, impidiendo de esta manera el libre ejercicio de la profesión y del derecho de acceder a la Justicia”, aseguraron.

Desde el Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraj) también se vienen expresando, haciendo especial hincapié en las condiciones en que se estaba en los juzgados, en muchos caso lejos de cumplir con los as medidas establecidas por la emergencia sanitaria vigente.

“Ningún empleado judicial dice no al trabajo, solamente pedimos que se extremen los cuidados para evitar la aglomeración de personas”, expresaron desde el sindicato.

“Tal vez, debería volverse en la misma modalidad de feria, pero activando todos las plataformas para evitar la aglomeración”, aseguró Elsa Alegre, una de las voceras del Sitraj.

