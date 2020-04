La emergencia económica tuvo despacho y se tratará el martes

El martes 28 de abril, a las 10, en el recinto de la Legislatura provincial se realizará una nueva sesión especial del Concejo Deliberante capitalino. Ese día se tratará el proyecto de ordenanza que plantea declarar emergencia económica por 90 días hábiles, para que el Departamento Ejecutivo comunal habilite una serie de medidas para sectores afectados por la pandemia, entre las que se encuentran exenciones especiales y prórrogas de vencimientos tributarios.

El expediente se trató en las comisiones de Hacienda y Legislación y consiguió despacho favorable para su tratamiento la semana que viene. No obstante, en ambos casos, no hubo acuerdo con los ediles de la oposición y por eso promovieron su propio despacho con modificaciones.

Según explicaron desde el Frente de Todos, este planteo en minoría propone que los anticipos de sueldos a trabajadores municipales “no devenguen intereses”, que la oposición integre el Comité de Emergencia, que los diferimientos no alcancen a hipermercados y supermercados de más de 5.000 metros cuadrados, financieras, bancos, casas de cambio y de tarjetas de crédito. Además, propone que se extiendan las exenciones a vendedores ambulantes y que puestos en mercados municipales no paguen tasas y expensas durante el período de emergencia sanitaria, de 90 días.

El concejal José Salinas sostuvo que “los ediles del bloque Frente de Todos acompañamos el proyecto enviado por el intendente Eduardo Tassano, pero quisimos aportar pequeñas modificaciones que no fueron aceptadas”. Entre los aportes realizados, se encuentra por ejemplo que en los artículos 2, 3, 4 y 5 no deben ser una facultad discrecional del DEM de otorgar, cuando en realidad debe disponerse la exención y el diferimiento especial mientras dure la emergencia.

