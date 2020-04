Micaela Piazza se ilusiona con Corrientes Básquet en la Liga

La Liga Femenina 2020 de básquetbol tiene entre sus participantes a Corrientes Básquet. La franquicia hará su debut en la competencia que organiza la Asociación de Clubes (AdC), aunque no hay fecha del inicio, por el aislamiento obligatorio provocado por la pandemia del coronavirus.

“Es una incertidumbre muy grande saber qué va a pasar. En los medios dicen que la pandemia va a pasar en mayo, junio… no se sabe, queremos que alguien nos diga cuándo, pero también sabemos que antes está la salud de todos”, relató Micaela Piazza, una de las jugadoras que integrará el plantel del equipo correntino.

Para la temporada 2020 se anotaron siete equipos con el debut de Corrientes Básquet. “Las expectativas son las más altas, pero sabemos que nos va a costar porque somos un club nuevo. Ensamblar un equipo lleva tiempo, pero siempre con las mejores expectativas. Es un proceso y se busca que a futuro Corrientes no deje de participar en la Liga femenina”, relató en declaraciones que realizó a La Red Corrientes.

La franquicia se originó por un acuerdo entre los clubes Regatas y San Martín de la capital provincial, Comunicaciones de Mercedes, la Federación de la Provincia de Corrientes y el respaldo de la Secretaría de Deportes.

“Ahora sí hay un incentivo: hay un club cerca adonde puedo ir a probarme. Estamos por el camino correntino, pero falta más. Falta que se dé a conocer lo que hacen las chicas, que se transmitan partidos en la tele para que la gente conozca que se juega, que hay nivel en Argentina y que se puede llegar lejos”.

Piazza está cumpliendo el aislamiento obligatorio en su ciudad, Santa Lucía. “La cuarentena me tomó por sorpresa, porque ya teníamos todo listo para ir a Corrientes a instalarnos. Un día antes nos avisaron que nos quedemos en casa por el coronavirus”.

Desde ese momento “estoy en casa, en Santa Lucía. Tengo un espacio amplio para hacer actividad física y tengo un aro de básquet para no perder el ritmo”, mencionó, aunque “todo se hace muy monótono y los que estamos acostumbrados a entrenar, al roce, por ahí te influye en lo psicológico”.

El desembarco de Piazza, que también es Licenciada en Nutrición, en la Liga Femenina se dio con Hindú de Resistencia.

“Muchos años fui parte de la selección correntina en los Juegos Evita, así que desde los 13 empecé a ir a Mar del Plata. Jugué todas las ligas locales en Goya y un torneo en Corrientes. En 2016 participé del Torneo Federal en Unión, y en ese tiempo Villa San Martín de Chaco me invitó a jugar un torneo en Mendoza. Después, ese entrenador quedó en Hindú para dirigir la Liga Nacional, me llamó y con los ojos cerrados dije que sí”.

La Liga Femenina representó todo un desafío. “Era todo muy distinto. Tenía 21 años cuando me llegó la propuesta. Sabía que jugar la Liga Nacional era ser profesional, intentar trabajar de esto. Pasé de entrenar tres veces a la semana a entrenar todos los días, en tres turnos. Todo un cambio, muy grande pero muy lindo. En ese equipo había 4 extranjeras más las nacionales que estaban jugando en un nivel muy alto. Terminaba de entrenar y tenía que ir al Hospital de Fontana; volvía, me cambiaba, iba al gimnasio, merendaba y ya me quedaba en el club para el entrenamiento nocturno”.

La ciudad bonaerense de Olavarría fue otro de los destinos que tuvo la correntina para jugar un Provincial y el Federal. “Quedamos terceras y me volví a Corrientes. Ahí me enteré de que la provincia iba a tener un equipo en la Liga Nacional, fue una alegría enorme, pero sin saber que iba a formar parte del equipo. Después pude cerrar con el entrenador (Franco Gutiérrez) y me puse muy feliz por poder representar a mi provincia”.

Por último, Piazza resaltó que “se va a fomentar el básquet femenino en Corrientes. Hay muchas chicas jugando en Corrientes. Tenemos poca competencia, y en el interior, en la Liga de Goya, ya nos conocemos mucho y nos cuesta movilizarnos para ir a torneos por la parte económica. Siempre el femenino, en los clubes, la tiene que remar. Llevar el ritmo de competencia es muy fructífero, y las chicas saben que si se preparan pueden aspirar a jugar”.