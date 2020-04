Pichot es optimista

El argentino Agustín Pichot, ex capitán de Los Pumas y actual vicepresidente de World Rugby (WR), es “optimista” y cree que puede ser elegido como presidente del organismo, en la elección del domingo próximo ante el hoy titular de la entidad, el inglés Bill Beaumont.

“Será duro, pero soy optimista, creo que puede ocurrir. Hago esto porque amo el deporte, si está bien, está bien, de lo contrario, no hay problema y seguiré en el rugby de alguna otra manera”, afirmó Pichot.

La votación, mediante teleconferencia, se desarrollará el domingo próximo pero recién se darán a conocer los resultados el 12 de mayo próximo.

Pichot llegó a la vicepresidencia de la WR con Beaumont en 2016, pero es muy crítico por la falta de exposición y la inequidad entre los poderosos y emergentes del rugby mundial.

Europa respalda a Beaumont, de 68 años y ex capitán de la selección inglesa, mientras que Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia y Argentina (la Sanzaar) a Pichot junto con otros países emergentes.

Según la importancia de los países se toma en cuenta el valor del voto de cada uno y Pichot inicia en desventaja, pero lo puede revertir.

“Comienzo con 14-20 en la votación. Si tomás los votos del Sanzaar con los otros de Sudamérica son 14 míos contra las Seis Naciones y Europa, que dan 20 para Beaumont. Será un escenario duro para revertir”, reconoció Pichot de 45 años, que confía además en sumar los votos de Fiji, Estados Unidos, Canadá y América del Norte.