Proa al default, emisión y dólar

Argentina volvió al círculo vicioso de déficit, emisión, inflación y devaluación. El arbitraje de tasa de interés es vital para poder ganar dinero en una economía que no respeta los contratos. No hay una propuesta atractiva para el canje de deuda, los bonistas esperarán al próximo gobierno o al desgaste que invite a un cambio en la propuesta actual.

El Gobierno realizó una propuesta de reestructuración de la deuda pública que invita a que los bonistas no la acepten, deje a Argentina en cesación de pagos y pasen a negociar en otro momento.

Las condiciones que el país impone con la emisión de los nuevos bonos consisten en no pagar hasta el 15 de noviembre de 2022, el primer pago de renta es una tasa de interés del 0,5% anual, y en los dos años posteriores se pagan tasas irrelevantes, el primer pago de amortización de capital opera en el año 2026 para determinados bonos.

Estos plazos de pago de renta y amortización invitan a no apurarse a cerrar un acuerdo por parte de los bonistas, que esperarán una nueva propuesta, o bien renegociar en otro momento, esperando la reapertura del proceso de reestructuración. Si acuerdan no cobrarán nada, y si no acuerdan tampoco.

La mirada de algunos bonistas es muy clara, Argentina declara el default formal en 30 días, ya que la secuencia de no pago de bonos bajo ley argentina y extranjera dejará al país expuesto a una rebaja de calificaciones que perjudicará la toma de financiamiento de las empresas privadas. La cesación de pagos y el efecto no deseado de la pandemia empujarán al país a una recesión que, con el correr de los meses, hará reflexionar al Gobierno de que el único camino para mejorar es que llegue financiamiento externo, y para ello tendrá que flexibilizar la propuesta de deuda.

En el exterior, la mayoría de las empresas de inversión avizoran que la negociación podría llegar a buen puerto hacia el tercer o cuarto trimestre del año, cuando la crisis argentina llegue a un pico, y la necesidad tenga cara de hereje.

En el mientras tanto el Gobierno no desea que las provincias emitan monedas secundarias, y trabaja en un financiamiento a tasas del 0% para que puedan pagar la nómina salarial. Estas ayudas se extienden a los principales municipios del conurbano. La regla es que nadie tiene el dinero necesario para funcionar, cuando la cuarentena dejó sin flujo de fondos a muchos sectores no esenciales de la economía.

En el primer trimestre del año 2019, el resultado fiscal primario fue positivo en $10.347 millones, el primer trimestre del año 2020 nos devuelve un déficit fiscal primario de $155.991 millones. Pasó de positivo a negativo.

Si comparamos el resultado financiero (le sumamos los intereses) en el primer trimestre del año 2019 el déficit ascendía a $114.782 millones, mientras que en el año 2020 suma $324.701 millones. La proyección final dependerá de la duración de la cuarentena y los efectos no deseados de la cesación de pagos que se avecina.

El déficit primario del Gobierno podría ubicarse entre $1.500.000 millones y $1.800.000 millones para el año 2020, y esto debería ser financiado con emisión monetaria. El Gobierno podría recurrir a remesar las utilidades del año 2019 del Banco Central, dichas ganancias son ficticias ya que surgieron del proceso de devaluación de nuestro signo monetario, es una lisa y llana emisión espúrea de dinero.

El ministro es inflexible (por ahora) en mejorar la oferta a los bonistas, quiere una tasa de interés en pesos baja para financiar al presupuesto. Casi una propuesta romántica a la luz de la luna llena.

En Argentina la moneda de ahorro es el dólar y el peso se utiliza para circular por el país. Si la estrategia del Gobierno es financiar el presupuesto con la moneda local, y propone una tasa de interés por debajo de la inflación, el camino es totalmente equivocado. Bajo estos parámetros estamos observando que los depósitos en dólares siguen bajando, y los depósitos a plazo fijo en pesos están estancados desde el mes de enero (caen en términos reales).

La tasa de interés baja es una invitación a la compra de dólar bolsa. El 30 de diciembre el dólar bolsa valía $76, hoy coquetea con los $110 lo que representa una suba del 45% en pocos meses. En igual período el dólar oficial subió el 10%, ubicándose en torno de $66. La brecha es del 66% y, si persiste la tasa baja, podría acrecentarse mucho más.

El Banco Central está devaluando nuestra moneda a una tasa del 38% anual, aproximadamente, tomando la media de la devaluación del año y la del último mes. El dólar futuro descuenta una tasa del 48% anual, si arbitrás tasas deberías vender dólar futuro en este escenario, aunque nunca sabemos cuándo aparecerá un nuevo cisne negro en la economía. Los bancos te prestan dinero a una tasa del 24% anual, siempre que estés calificado, no tengas cheques devueltos y muestres utilidad en tus balances, casi una misión imposible. Podés cambiar cheques en bolsa avalados por una Sociedad de Garantía Recíproca a una tasa del 20% anual.

Con estas operaciones a la vista, los agentes económicos prefieren tomar deuda en pesos, y postergar toda liquidación de dólares en el mercado. Te agregaría algo más, con estas tasas de financiamiento el mercado prefiere endeudarse en pesos y comprar dólar bolsa, esta presunción está avalada en el alto nivel de pesos tomado en el mercado, y la suba del dólar bolsa desde fin de año a la fecha.



