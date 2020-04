Continúa el cobro del sueldo para empleados provinciales

Como parte de las acciones preventivas contra el covid-19, el Gobierno provincial resolvió que el cronograma de pago de los sueldos correspondientes a abril se definió de acuerdo a la terminación del DNI de los activos, jubilados y pensionados, y no por el monto como se hacía habitualmente. También confirmaron que los agentes de seguridad y salud pública percibirán el plus de 10 mil pesos (no remunerativo y no bonificable).

El pago de los salarios continuará hoy y se extenderá hasta el jueves. Para los documentos terminados en 2 y 3; estará disponible a través de los cajeros automáticos del Banco de Corrientes SA a partir de hoy, pero por ventanilla podrán recién el lunes.

En tanto que el martes, percibirán sus sueldos los agentes con DNI finalizados en 4 y 5; el miércoles 29 en 6 y 7; y el pago finalizará el jueves 30, para aquellos que tengan documentos terminados en 8 y 9.

La misma metodología de pago ya se instrumentó para los dos adicionales (montos suman 10.500 pesos), cobrados hasta el pasado lunes de manera conjunta y por terminación del documento.

