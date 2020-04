Esquina: trasladarán el hospital de campaña que estaría listo en cinco días

Esquina fue la primera ciudad en la provincia en contar con un hospital de campaña una vez decretada la cuarentena obligatoria, social y preventiva con una carpa montada en instalaciones del nosocomio local San Roque, tal como informó este diario, producto de la idea de personal sanitario y el aporte solidario de particulares, instituciones y empresas. Ahora el Municipio consiguió que un privado preste un inmueble cerrado, por lo que allí se trasladará todo el equipamiento en los próximos días.

Al respecto, el intendente, Hugo Benítez, explicó a El Litoral que “ahora estamos por hacer un centro del comité de crisis, en un salón privado que nos prestaron al municipio. Allí pondremos alrededor de 20 camas y separadores” y aclaró que “la carpa que se había armado en el terreno del hospital ya se desarmó, ahora utilizaremos este lugar”.

Respecto al destino del nuevo espacio, señaló que “será para albergar a las personas que ingresan en proceso de aislamiento, ya sean los camioneros que vienen de otras provincias o zonas de riesgo o residentes de Esquina que también deben iniciar la cuarentena y no tienen un lugar seguro en sus casas o prefieren no afectar a su familia, para que todos los integrantes no queden aislados, entonces podrán venir a este salón”.

Agregó que “tras la cesión gentil que nos hicieron, ya se comenzó a acondicionarlo, si bien es un lugar que aún no se estrenó, hay que hacer mínimos detalles y limpieza integral para que quede todo ambientado”. Por ello, estimó que “estaría listo para el jueves o viernes”.

En cuanto al equipamiento, tal como publicó El Litoral en ediciones anteriores, ratificó que “las camas las está armando Defensa Civil, con maderas que donó la empresa Zeni. Los colchones pediremos más a la Provincia” y resaltó que “ya nos mandaron algunos”.

En ruta

Como parte de las medidas sanitarias en la jurisdicción municipal, Benítez resaltó que “desde el lunes se reforzarán con gazebos los dos controles sanitarios que están en los accesos norte y sur de la Ruta 12, ya sea en cercanías al puente Guazú, como en el del río Guayquiraró”.

(JPV)