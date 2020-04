Ex combatiente realiza tapabocas y junto con compañeros donarán mamelucos al hospital

En medio de la pandemia de coronavirus que afecta a todo el país, en el interior provincial siguen las muestras de solidaridad que se multiplican conforme pasan los días. En esta oportunidad, el presidente del Centro de Ex Combatientes de Esquina, Luis Ayala, se encuentra confeccionando junto con su familia barbijos para donar a la comunidad. Por otra parte, en colaboración con otros malvineros, adquirieron un total de 11 mamelucos para donar al hospital San Roque.

En diálogo con el programa radial de esa ciudad “La mañana en Noticias”, Ayala comentó que “la iniciativa surgió de pensar cómo podíamos colaborar, y salió esto; de comprar la tela, elástico, hilo y una vez que tuvimos eso decidimos fabricarlos. Es un desafío para mí y qué mejor que colaborar con nuestra ciudad”. En este sentido indicó que “queremos confeccionar 300 tapabocas y repartirlos” a la comunidad.

Por otra parte, el presidente del centro relató que “hicimos una compra de 11 mamelucos para sanidad y los vamos a donar al hospital de Esquina esta semana, porque sabemos que es muy importante en esta pandemia el granito de arena que podamos aportar; será bienvenido porque son nuestros médicos y todo el personal de salud al que debemos cuidar”.

“Hoy más que nunca necesitamos mucha solidaridad de todos nosotros y cada uno desde su lugar puede aportar, ya sea poco o mucho. Sé que lo que hacemos no es mucho, pero esperamos que sea un incentivo para gente que quiere colaborar y no saben cómo. Ojalá que aquellos de la comunidad que tienen la posibilidad de hacer un pequeño aporte lo hagan, hoy más que nunca estamos necesitando de todos”, detalló Ayala al citado medio.

Finalmente, agradeció a los ex combatientes por su aporte “para la compra de los mamelucos que tienen un costo muy elevado” y que serán entregados al Hospital San Roque esta semana.

