Transportistas escolares buscan apoyo legislativo

La actividad de los transportes escolares se encuentra completamente paralizada desde hace más de un mes, por lo que buscan una alternativa para poder volver a trabajar mientras sigan suspendidas las clases presenciales. Así, tras un primer acercamiento y el desarrollo de ideas junto con legisladores nacionales, apuntan ahora a dialogar con los provinciales.

De esta manera, propietarios de las “combis” escolares entregaron copias de la iniciativa que se analiza a nivel nacional y que podrá ser discutido por los legisladores de manera virtual. Entre otras cuestiones, los transportistas apuntan a reconvertir su actividad y poder utilizar los vehículos para el traslado de personas o elementos de utilidad durante la cuarentena.

Así, buscan que se apruebe un proyecto que les permita reanudar el trabajo, aunque sea por fuera de sus actividades habituales, pudiendo además brindar un servicio de utilidad en medio de la pandemia por coronavirus.

El transporte de mercaderías aflora como una de las opciones posibles, teniendo en cuenta que se brinda asistencia por la emergencia sanitaria a familias de diferentes lugares. “Llevar alimentos al interior, por ejemplo, es una alternativa válida”, señalaron desde el rubro a este matutino.

“Empezamos a entablar diálogo con el diputado Javier Saez, a quien le hicimos llegar una carta con el proyecto”, dijo Noelia Segovia, una de las transportistas afectadas por la suspensión de las clases.

Buscan además poder volver a mover las unidades para generar ingresos en esta etapa, abrir una mesa de diálogo con funcionarios de diferentes ámbitos para conseguir un acompañamiento constante mientras dure la cuarentena y hasta que se reactiven las clases presenciales, algo que no pasará en el corto plazo según señalaron desde el Gobierno nacional.

Los transportistas aseguran que actualmente no cuentan con ningún ingreso, ya que dejaron de percibir las cuotas mensuales de los tutores. Aunque recibieron un subsidio provincial de $15 mil, expresaron que resultó insuficiente ya que sólo pudieron cubrir algunos gastos fijos e impuestos.

Al respecto, Segovia comentó que “en mi caso compré las cubiertas nuevas antes de que empiece la emergencia sanitaria, y la mayoría de los transportistas no terminaron de armar siquiera su cartera de clientes cuando el ciclo lectivo se suspendió”.

Además de la situación actual, temen por las condiciones en las que tengan que reanudar sus actividades cuando reinicien las clases. “Suponiendo que sea en agosto, no sabemos qué cantidad de clientes vamos a tener y si vamos a poder sostenernos hasta ese momento”, expresaron desde el sector, con una preocupación que se extiende al mediano y largo plazo.

Mientras tanto, realizan gestiones a nivel nacional, provincial y municipal, buscando hallar asistencia y acompañamiento. (DS)