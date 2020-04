Por un posible nexo con un afectado, tomaron muestras y aislaron a tres pobladores de Caseros

En Monte Caseros se activó ayer el protocolo por coronavirus porque desde el área de Epidemiología de la Provincia informaron al hospital que un penitenciario que está afectado por el covid -19, participó del traslado de un poblador que recuperó la libertad. Por ello, se tomaron muestras y fueron puestos en aislamiento tanto el habitante que el último jueves llegó a la comuna casereña, como así también su mamá y su hermana.

Para brindar detalles sobre el caso y -en especial- transmitir tranquilidad a la población, ayer brindaron una conferencia de prensa el director del hospital, Darío Miño; el viceintendente Sergio Paniagua y el jefe de la comisaría primera, Claudio Fernández. En diálogo con los medios locales, especificaron que el joven que recientemente recuperó su libertad, les manifestó que no tuvo contacto con el penitenciario que tiene coronavirus. No obstante, por prevención, le realizaron el hisopado a él, su hermana y su mamá.

Asimismo, señalaron que los dos primeros pobladores fueron trasladados hasta el hospital de campaña que se instaló en una ex clínica de la ciudad para poder estar en cuarentena hasta que se conozcan los resultados de los análisis. Mientras que “su madre pidió permanecer en su hogar. Por eso quedó allí. Pero también se controlará que cumpla con el aislamiento”; aseveraron. (CC)