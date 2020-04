Denuncian estafas de falsos gestores de Anses en Santa Rosa y Concepción

Al menos tres vecinos de las localidades de Santa Rosa y Concepción fueron estafados en las últimas horas por personas que se hicieron pasar por gestores de Anses o del Banco de Corrientes, solicitándole datos personales, vía telefónica, tras lo cual lograban extraer dinero de sus cuentas.

En tal sentido, el fiscal del Juzgado de Santa Rosa, Carlos Daniel Lezcano, confirmo que ocurrieron estafas telefónicas en esas poblaciones.

Por tal motivo, se emitió una alerta para los vecinos de ambas comunidades y de la zona para no brindar ningún tipo de información personal vía telefónica.

Hasta el momento se registraron tres denuncias, pero no se descarta que al hacerse pública la situación puedan surgir nuevos registros de otros afectados, revelaron las fuentes.

Ante tal situación, desde la fiscalía emitieron un comunicado en el que advierten la existencia de personas que se hacen pasar por trabajadores del Anses, Banco de Corrientes u otras entidades. Los estafadores llaman por teléfono a las personas, que son escogidas al azar, solicitando sus datos personales y demás información, con el fin de supuestamente brindar turnos de atención, créditos, y/o beneficios, revelaron.

Frente a los hechos, solicitan a la comunidad que tomen las precauciones pertinentes de no dar ninguna información personal. Los damnificados radicaron la denuncia por estafa, resaltaron desde la Justicia.

(WA)