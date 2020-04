Covid-19: 11 casos en 72 horas, penitenciarios aislados y testeos en la Unidad Penal N° 1

Con siete nuevos casos de covid-19 confirmados en la provincia, suman 47 los pacientes que se encuentran en tratamiento por esta enfermedad y este domingo se registró el mayor número de notificaciones diarias. Además, en sólo 72 horas reportaron once positivos, en tanto se esperan los resultados de 10 muestras.

En este contexto epidemiológico, el Ministerio de Salud expresó que no hay circulación viral dado que, de los siete nuevos casos confirmados, seis tuvieron contacto estrecho con un positivo de Capital y uno con un paciente de San Cosme. Si bien no brindaron mayores precisiones respecto al posible lugar de contagio, el gobernador Gustavo Valdés en conferencia de prensa expresó que por prevención se aisló de manera preventiva a 140 personas del servicio penitenciario. Además, fuentes oficiales del lugar confirmaron a El Litoral que “el caso número 47 es la esposa de uno de los últimos penitenciarios que dio positivo a covid-19”. Además, precisó que dada la situación ayer se realizaron testeos en la Unidad Penal N° 1 para avanzar en una posible detección precoz de la enfermedad, de acuerdo a las instrucciones brindadas por el comité de emergencia.

En esa misma línea, analizan colocar una carpa de salud frente a la Unidad Penal N° 1 para atender a los penitenciarios e internos que puedan requerirlo. Sucede que la prevención en esta etapa es clave para evitar una propagación de la enfermedad y es por eso que también procedieron al aislamiento preventivo de los pacientes positivos como así también de los que tomaron contacto con ellos.

Sobre este punto, el Gobernador en conferencia de prensa anoche manifestó: “Tenemos 140 personas del servicio penitenciario que están en cuarentena, distribuidos en distintos centros de la ciudad de Corrientes. Para evitar que se transmita la enfermedad, estamos tomando todas las medidas necesarias para proteger a la comunidad, y por lo tanto fueron aislados preventivamente”.

De hecho, el Instituto Superior de Educación Física N° 1 fue uno de los centros que recibió a cuatro personas que fueron aisladas por prevención.

Asimismo, el mandatario provincial destacó que “hay evitar el contacto porque, sea lejano o cercano puede generar contagios. Los centros de aislamientos permitirán que ningún vecino se contagie, para ello hemos tomado todas las medidas necesarias para proteger a la población y el Ministerio de Salud Pública controla la zona”.

Salud

En lo que respecta a la salud de los pacientes, sólo dos personas se encuentran internadas en el Hospital Llano: un positivo en sala general y un sospechoso en terapia intensiva en condición clínica estable.

Además, de las 47 personas que dieron positivo a los test de coronavirus, 23 de ellos lograron recuperarse y fueron dados de alta. Mientras que permanecen en aislamiento preventivo 1987 ciudadanos, y 2.325 culminaron el aislamiento.

En la provincia hasta la fecha no se confirmó ningún caso fatal, pero en el país el último reporte epidemiológico notificó un total de 192 fallecimientos por covid-19. Además, en el territorio nacional ascendió a 3.892 las personas con la enfermedad por lo que el virus continúa avanzando con mayor intensidad en otras provincias.

Los especialistas en salud recomiendan que este es el momento clave para evitar la propagación de la enfermedad, preservar el lavado de manos y de aislamiento. Es así que el Comité de Emergencia, reiteró “la necesidad de cumplir con las medidas dispuesta por la cuarentena e higiene y cuidado personal como el uso del cobertor facial al salir a la calle, no generar aglomeraciones y respetar el distanciamiento social”.

También solicitan extremar aún más los cuidados, debido a que a partir de esta semana se sumaron nuevas actividades exceptuadas de la cuarentena (como comercios minoristas, peluquerías, atención de salud en general, oficinas de cobro, servicio doméstico).

Por último, ante síntomas de fiebre, tos seca, dolor de garganta y dificultades para respirar se debe consultar a los siguientes números: 379-4974-811, 379-4895-124, 379-4011-187, 379-4011-168.

(MS)