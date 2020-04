For Ever licenció a su plantel para evitar pagar alquileres

Chaco For Ever, entidad que participa del torneo Federal A, licenció al plantel “para no pagar el alquiler de sus viviendas”, apuntó el presidente Héctor Gómez, quien también dijo que “el club no está en condiciones de afrontar ese gasto si nadie sabe cuándo regresará el fútbol”, a raíz de la suspensión por la pandemia de coronavirus.

“En For Ever estamos más preocupados por ver cómo tratar los contratos que tenemos contraídos con los jugadores y cómo pagar sus salarios antes que saber qué pasará con la continuidad del torneo y si va a haber ascensos o no. Nadie sabe cuándo regresará el fútbol”, señaló el titular del equipo que marcha tercero en la zona Norte del certamen.

El dirigente anunció que “todos los jugadores ya fueron licenciados y no es necesario que se queden entrenando en Resistencia”, para que puedan viajar a sus lugares de origen porque la entidad chaqueña tiene “un montón de departamentos alquilados y se hace imposible pagar eso, además de los sueldos”, justificó Gómez en diálogo con el portal Entretiempo.

“En las próximas horas vamos a terminar de cumplimentar los compromisos de marzo con los jugadores, a los que no los podemos tener atados acá hasta septiembre u octubre”, alegó el presidente de For Ever.

Gómez advirtió que cuando se determine la continuidad de la competencia “se les notificará (a los jugadores) para que regresen” entendiendo que la “decisión de liberarlos ahora es la correcta”, manifestó

A la vez, el titular de Chaco For Ever abogó para que los clubes de la categoría tengan “los mismos derechos y obligaciones de los equipos de la B Metropolitana de aquí a un futuro cercano. Para eso los dirigentes del Federal A tenemos que estar todos de acuerdo y pelear por lo nuestro”, reclamó.