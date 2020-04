Valdés evaluó medidas con parte del gabinete de Alberto y con intendentes

En videoconferencia, el gobernador Gustavo Valdés analizó la aplicación de un protocolo de transporte internacional junto con los ministros del Interior, Transporte y de Seguridad de la Nación. También, evaluó la situación epidemiológica junto con intendentes de la zona Este, y ratificó el acompañamiento a los distintos distritos del interior. Se trata de una modalidad de trabajo que el mandatario desarrolla desde que dio inicio a la emergencia sanitaria. El titular del Ejecutivo Provincial, además, pidió responsabilidad a la sociedad en el cumplimiento de las medidas de prevención, tras haber confirmado las nuevas actividades, cuya excepción rige desde ayer.

Valdés mantuvo ayer una videoconferencia con los ministros nacionales del Interior, Eduardo de Pedro; de Transporte, Mario Meoni y de Seguridad, Sabrina Frederic sobre la aplicación de un protocolo sanitario para el transporte en el comercio internacional. De la comunicación también participaron sus pares de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, y de Santa Fe, Omar Perotti.

El objetivo fue ajustar y coordinar los protocolos sanitarios en las rutas nacionales para el transporte internacional de cargas en territorio argentino, en el marco de la emergencia por el covid-19. De Pedro explicó que “en la última reunión del Presidente con los gobernadores surgió la inquietud sobre el transporte comercial con Brasil y por eso mantuvimos la videoconferencia”, por lo que añadió, a través de un comunicado: “Hoy comenzamos con las áreas de Salud, Transporte y Seguridad a mejorar los protocolos para establecer corredores seguros, para seguir garantizando el transporte y también la salud de las y los argentinos”. Anteriormente, Valdés había admitido que existen problemas en los cruces fronterizos de Paso de los Libres, Santo Tomé y Alvear, pero que las soluciones debían conversarse tanto con funcionarios nacionales, como con los intendentes.

El protocolo de transporte internacional en análisis contempla un corredor seguro desde que entran los camiones desde el exterior, que el transportista no tome contacto con ciudadanos argentinos, y, en caso de presentar síntomas, pueda tener asegurada una derivación. Se solicita, además, a las empresas que los choferes no sean mayores de 60, ni sufran algún padecimiento que pueda considerarse de riesgo para su salud. Se incluyen zonas especiales para que los conductores puedan concurrir al baño y proveerse de alimentos y, además, al momento de realizar la carga y descarga lo hagan sin bajarse del vehículo. También se recomendará que la documentación se realice a través de soportes electrónicos para evitar la utilización de papel. Las empresas transportistas deberán garantizar la provisión de elementos de limpieza y desinfección del camión, como así también de barbijos, tapabocas y guantes.

Intendentes

“Abordamos la situación epidemiológica de cada localidad. Ratificamos que todas las áreas del Gobierno de Corrientes están a disposición para seguir acompañándolos en esta nueva etapa y así proteger a todos los correntinos”, dijo el Gobernador, respecto del encuentro por videoconferencia con jefes comunales de la zona este y sur de la provincia.

De la teleconferencia participaron intendentes tales como el titular del Ejecutivo Municipal de Monte Caseros, Miguel Olivieri; y de Yapeyú, Marisol Fagúndez. Los dirigentes territoriales dieron a conocer las medidas de prevención que desarrollan en sus distintas localidades en el marco de la emergencia sanitaria por covid-19 y dengue, y la continuidad de la nueva etapa de aislamiento social que incluye, en algunos distritos la habilitación de nuevas actividades.

No es la primera vez que el mandatario provincial mantiene un encuentro de estas características con jefes comunales. En ocasiones anteriores, coordinó acciones con otras Intendencias, entre ellas, Bella Vista, Empedrado y El Sombrero. En aquella oportunidad, se informó al Ejecutivo sobre las acciones de prevención y las necesidades de recursos para afrontar los gastos extras.

Más recursos

El Gobierno Provincial avanzó con envíos de anticipos de coparticipación a los Municipios. Algunas Comunas como Goya, avanzaron en lo técnico financiero, con la aprobación, a través del Concejo Deliberante, de la emergencia económica, financiera y social hasta el 31 de diciembre del 2020 y lograron incorporar al presupuesto del anticipo de coparticipación, el cual será destinado a la contingencia sanitaria. En Capital, por su parte, el cuerpo deliberativo tratará hoy la emergencia económica, con cruces sobre una posible “discrecionalidad” de los beneficios.

La discusión por la distribución de los fondos destinados a los Municipios, a su vez, atraviesa a los jefes comunales peronistas. Intendentes, diputados y senadores provinciales y nacionales del Frente de Todos enviaron ayer una nota al gobernador a través del cual solicitan se coparticipen los aportes del Tesoro Nacional que se remitieron y acreditarán a las arcas provinciales los meses de abril, mayo y junio. Son un total de 2.200 millones de pesos en tres cuotas de 735 millones como fondos no reintegrables.

Los fundamentos del pedido están en el Decreto Nacional N°352/20 firmado por el presidente Alberto Fernández, por el cual se creó el Programa para la Emergencia Financiera que tiene por objetivo “asistir financieramente a las provincias, mediante la asignación de recursos proveniente del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) asignando un monto de $120 mil millones, con el objetivo de sostener el normal funcionamiento de las finanzas provinciales”, según informaron.

Los legisladores e intendentes del Frente de Todos, además, propusieron al mandatario participar del comité de crisis para realizar aportes. No obstante, aclararon que la decisión final “la tiene siempre el Ejecutivo Provincial”.

La nota lleva la firma de los intendentes: Diego Caram, de Mercedes; Martín Ascúa, de Paso de los Libres; Sebastián Torales, de Loreto; Rodolfo Alterats, de Saladas; Juan Miguel Miño, de Tabay; Osvaldo Pérez, de Bonpland; José Sananez, de Santa Lucía; Fabiana Acevedo, de Pedro. R. Fernández; Raúl Hadad, de San Roque; Leandro Aguirre, de Yofre; Roxana Gómez, de Cruz de los Milagros; Hugo Benítez, de Esquina, Lucrecia Vásquez, de Lavalle.

Actividades

La comunicación con los jefes comunales es fundamental, considerando las modificaciones en las actividades que serán exceptuadas de la cuarentena, cambios que rigen desde hoy con un nuevo decreto provincial. Ayer desde el Municipio de Monte Caseros, por ejemplo, se dio a conocer la adhesión a las disposiciones de la Provincia. Entre ellos, se permite la apertura de comercios con distanciamiento social, con una persona cada nueve metros cuadrados, previa presentación de croquis con medidas de superficie del sector destinado a la atención al público. Habrá, además, atención general de servicios de salud, con turno y sin espera, entre otras actividades habilitadas en la cuarta fase de cuarentena, la cual se extenderá hasta el 10 de mayo.

Desde el Municipio de Yapeyú, en tanto, se informó que se dio a conocer la situación epidemiológica de la localidad, como así las medidas de prevención que se lleva adelante en esta nueva etapa de aislamiento social, preventivo y obligatorio. Corrientes, Capital, por su parte, ratificó ayer la adhesión a las nuevas acciones que incluye la apertura de comercios, con horario restringido, de 9 a 17.

La flexibilización de la cuarentena, implicó ayer un mayor movimiento en la ciudad y amplificó los pedidos de mayores recaudos. “Ante las nuevas actividades exceptuadas del decreto, pido responsabilidad a todos los correntinos y que sigan cumpliendo con las medidas de protección y distanciamiento social. No echemos por la borda el esfuerzo que hicimos hasta ahora”, expresó el Gobernador a través de una de sus cuentas en una red social.

Las medidas, no obstante, están en pleno análisis. “Si el comportamiento no es el adecuados no vamos a esperar para retrotraerlas, y realizaremos un monitoreo constante”, aclaró ayer el ministro secretario de la Gobernación, Carlos Vignolo. Es potestad de cada jurisdicción avanzar o no en la apertura de actividades. (MB)