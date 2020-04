Justicia: desde hoy vuelven a trabajar jueces y secretarios

El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes resolvió que se levante la feria extraordinaria y que desde hoy, hasta el 10 de mayo, se dará un reintegro progresivo y administrado a las actividades judiciales, cumpliendo con estrictos protocolos preventivos y habilitando la utilización de recursos tecnológicos.

Los ministros de la Corte provincial establecieron a través del Acuerdo Extraordinario N°9/20, que se reanudará la prestación pero de manera paulatina. Por eso, desde hoy volverá a sus oficinas únicamente el personal jerárquico, es decir jueces, secretarios y fiscales. Una segunda etapa comenzará el lunes 4 de mayo. A partir de ese día los magistrados podrán convocar hasta un tercio de los empleados, mientras el resto trabajará desde sus casas. También a partir de la semana que viene se retomará la atención al público, aunque únicamente a quienes soliciten turnos online.

Establecieron que se atenderán únicamente casos urgentes, como así también todo otro asunto que merezca atención por las circunstancias particulares de la crisis sanitaria. Por ejemplo, en materia penal, las cuestiones vinculadas con la privación de la libertad de personas; violencia de género y doméstica, delitos contra la salud pública, delitos contra las personas, contra la integridad sexual, contra la propiedad, contra la Administración Pública, contra la seguridad pública y contra el orden público.

En lo que no es penal, asuntos de familia urgentes, resguardo de menores, pedidos de exclusiones y restricción del hogar en procesos de violencia familiar o de género, pedidos de alimentos, entre otros.

Cabe señalar que en la fundamentación del Acuerdo Extraordinario sostienen que “el servicio de justicia, a pesar de las circunstancias excepcionales debe reanudarse progresivamente y de forma administrada, con el mayor esfuerzo y valor que pueda poner cada uno desde el lugar que le corresponde, sobre la base más que nunca de responsabilidad institucional y vocación de servicio”. Todo esto sobre la base de no descuidar las recomendaciones y restricciones recomendadas por las autoridades sanitarias.

Tecnología

En esta nueva etapa administrada de la prestación de justicia, el STJ estableció un Marco Regulatorio de Emergencia General, con base en herramientas tecnológicas disponibles que serán de utilidad para facilitar el trabajo a distancia.

En ese marco, dispusieron la “suspensión de los plazos procesales” los cuales no se computarán en los procesos jurisdiccionales y procedimientos administrativos en trámite, desde el 17 de marzo y mientras dure la atención extraordinaria administrada, “salvo para las causas que se habiliten expresamente para tramitar durante el período y su notificación sea consentida por las partes”.

También autorizan el uso de medios telemáticos y electrónicos. En este marco habilitan la presentación de escritos judiciales a través del sistema Forum, desarrollado por la Dirección de Informática. En casos excepcionales y urgentes, se podrá presentar en formato digital a través de correo electrónico institucional, por WhatsApp, sólo en última instancia en formato papel, previo turno otorgado.

Otro punto en el acuerdo tiene que ver con las audiencias. Al respecto, como principio general, dispusieron suspender todas las audiencias presenciales. Sólo se podrán realizar por sistema de videoconferencias o sistema a distancia. “En casos excepcionales o de audiencias de debate fijadas por los tribunales orales penales y juzgados correccionales, se podrá realizar con asistencia física de las partes, arbitrándose los recaudos mínimos previstos. (HM)