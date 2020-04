Cuarentena más flexible: fijaron protocolo para comercios y habrá fuertes controles

El Gobierno provincial anunció el domingo una nueva etapa de cuarentena que se instrumentará, en principio, por una semana. La Municipalidad de Corrientes fijó y dio a conocer ayer las pautas de sanidad y laborales que regirán para los sectores que a partir de ahora están habilitados a retomar su actividad. También que llevarán adelante exhaustivos controles para evitar incumplimientos de las normas preventivas.

Confirmaron que los comerciantes minoristas deberán pedir un permiso especial, pese a que ayer ya se observó gran cantidad de locales abiertos. Estarán habilitados a atender entre las 9 y 17 horas y con restricciones en el ingreso a los clientes: en el salón de ventas no podrá haber más de una persona por cada 9 metros cuadrados.

Los comercio deberán además tomar recaudos de prevención para el acceso de clientes y responsabilidad de ordenar las filas de ingreso. La espera será en la vía pública y cada negocio debe señalizar de modo de mantener el distanciamiento de 1,5 metro entre personas.

Subrayaron que los protocolos anunciados regirán hasta que el Gobierno provincial defina nuevas pautas a seguir en torno al aislamiento contra la pandemia del covid-19, en principio, dentro de una semana.



Un paso más

“En el global de la evolución de la pandemia, esto es un paso más. Hicimos las nuevas reglamentaciones, con los correspondientes protocolos, pero siempre privilegiando el cuidado de la salud, el aislamiento, el lavado de manos, el uso de barbijos, que son cuestiones que, entiendo, ya están instaladas en nuestra sociedad y que van a contribuir a un buen desempeño de esta nueva etapa”, sostuvo el intendente Eduardo Tassano.

También hizo especial hincapié en la importancia de la responsabilidad de todos los ciudadanos, a fines de continuar desenvolviéndose de forma prudente y cuidadosa.

“Si hoy flexibilizamos estas actividades es por el esfuerzo de todos los correntinos. No se volvió a la normalidad; se permitieron algunas actividades en función de la prioridad, por eso sigue prohibido el esparcimiento en general y las actividades recreativas. Hay que entenderlo y respetar la cuarentena para no tirar por la borda todo lo que hicimos”, remarcó el secretario de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano.

Por último, desde la Municipalidad destacaron que están trabajando “palmo a palmo” con Apicc, Feccor y la FEC, y según remarcó el propio jefe comunal, “tomamos muchas de las opiniones que ellos nos dan”.

Por último, expresó “en conjunto avanzaremos en esta nueva etapa y, como lo dijo el Gobernador, evaluaremos la evolución, con todos los cuidados correspondientes, y en una semana analizaremos cómo continuamos”.

