Negocios se reacomodan para cumplir con el protocolo y reactivar ventas

La reapertura de locales comerciales después de más de un mes de inactividad está llevando a realizar actualización de listas, limpieza de locales, reorganizar horarios, acomodar mercadería que traían proveedores y también analizar la posibilidad de la ayuda económica del Gobierno nacional. En los próximos días, desde la Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes (Apicc) realizarán un nuevo relevamiento para conocer el nivel de venta en esta reapertura y, otros puntos referidos a la situación económica actual.

“Estamos preparando una encuesta para conocer cómo está funcionando el comercio esta semana. Estamos elaborando un cuestionario corto y no invasivo para conocer el nivel de ventas. Veníamos haciendo fotos de determinado momento. Buscamos información objetiva. No sólo necesitamos conocer sobre ventas, también otras relacionadas sobre sus posibilidades en cuanto a pagos de sueldos y medidas de seguridad por esta pandemia”, dijo a El Litoral el gerente de la Apicc, Carlos Vasallo.

Las medidas de seguridad en los comercios son fundamentales y el mismo referente de la asociación indica que es fundamental que no se eleve el número de contagios para que la actividad pueda tener una mayor reapertura.

En este marco, otro punto importante para conversar con los comerciantes es el pago de sueldos, si alguno tiene que acudir a alguna ayuda que dé el Estado nacional, por ejemplo. Esto también teniendo en cuenta que la semana próxima ya deberían empezar a depositar el sueldo de abril a sus empleados.

“Realizamos relevamientos muy puntuales anteriormente. El día lunes fue una jornada en la que sabíamos que se iban a dedicar a reacondicionar luego de casi 40 días sin abrir los locales. En algunos casos se ha planteado por ejemplo ver la lista de precios y hablar con el proveedor, hay que ser cautelosos con el precio teniendo en cuenta también la inflación de marzo, el comercio minorista no es formador de precio. Se han dedicado también a la limpieza de locales y a recibir mercadería, otros a acomodar si los transportes le entregaron en las últimas semanas y, a reacomodar horarios”, comentó a este diario Vasallo.

A la vez, comentó que se han solicitado a la Municipalidad de Corrientes más de mil solicitudes y que la habilitación no es automática. Por otra parte, en cuanto al movimiento comercial de este inicio de semana indicó que “el flujo de movimiento de persona no era como un sábado a la mañana -sería mucho menor-” y que en los próximos día verán el comportamiento de la gente, ya que también tiene que ver en esto el pago de sueldos de estatales que comenzó el viernes pasado.

En cuanto a la seguridad frente a la pandemia, indicó que es fundamental que no haya nuevos contagios, la actividad económica se puede complicar más si el virus avanza.

Prevención

En la jornada de ayer, el Ministerio de Salud Pública de la Provincia recorrió los distintos locales comerciales difundiendo medidas de prevención del nuevo coronavirus.

El equipo de la Dirección de Educación para la Salud, a cargo de Sandra Godoy, estuvo en la zona de la peatonal Junín, promoviendo: el lavado de manos con jabón, uso de alcohol en gel, uso de barbijos y el distanciamiento social.

Esta actividad se realizó en el marco del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que se celebra anualmente el 28 de abril, en esta fecha se promueve la prevención de los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales en todo el mundo.

(CSS)