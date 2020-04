Colectivos: trabajadores no van a aceptar demoras y tampoco pagos parciales

Ante el pedido de la Federación Argentina de Transportadores de Automotor de Pasajeros (Fatap) de declarar de emergencia al sector del transporte público y dado las misivas que se enviaron al Gobierno Provincial y al Municipio de Capital para obtener subsidios que permitan pagar la totalidad de los salarios y un porcentaje de lo invertido en combustible, desde el sector de los trabajadores informaron que carecen de información oficial y que no aceptarán demoras y tampoco pagos parciales, por lo que no descartan tomar medidas en caso de que esta situación se presente.

Luego de que Fatap solicitara el pedido de declaración de emergencia del sector público y que desde una de las empresas mayoritarias informara a este matutino la imposibilidad de abonar los sueldos dada la merma de casi el 90 por ciento de los pasajeros como consecuencia de la pandemia, El Litoral consultó a José Sabao, delegado de base de la empresa San Lorenzo sobre la situación y dijo que “oficialmente no hemos recibido nada de Fatap, de la UTA y tampoco de la empresa, para nosotros el mes está cumplido y no hay razones por las cuales no puedan abonarnos el sueldo o pretendan pagarnos en partes. No lo vamos a aceptar y reclamaremos nuestros salarios”.

“Nosotros nos enteramos de la solicitud de la Fatap por los medios, pero no vamos a aceptar que no cumplan con los pagos. Además la empresa por diversas diferencias tiene una deuda con cada trabajador que asciende a 14.000 pesos y que debía abonarse el mes pasado .”

Y en este contexto, también el delegado manifestó que “tenemos entendido que a Fatap Nación ya le comunicó que se han transferido los fondos suficientes para que las empresas se pongan al día con los trabajadores y esto no sucedió. A mediados del mes pasado se le transfirió cerca de 15 millones de pesos como subsidio y tenemos las actas que lo comprueban”.

(MNR)