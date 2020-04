Muerte en la cárcel: identificaron a todos los agentes que portaban escopetas

En el marco de la investigación por la muerte de José María Candia, ya se pudo determinar las circunstancias y el lugar en el que recibió los disparos, pero no pudieron dar con el tirador. En tanto, ya se está armando la nómina de los agentes penitenciarios y policiales que en la siesta del 21 de abril portaban escopetas y abrieron fuego en el enfrentamiento con los internos en la Unidad Penal N° 1.

El fiscal Gustavo Robineau explicó que a partir del análisis y desgrabado de las filmaciones de cámaras de vigilancia del penal y los videos aportados por internos se puede ver el momento del impacto de las balas, “él logra trasladarse a otro lugar y ahí cae. Se ve cuando recibe el disparo, pero no quién dispara”, subraya.

Explicó que no hay cámaras del lado de los agentes penitenciarios. “Se puede determinar en base a otras cámaras que grafican el momento en que ingresan. Es una investigación ardua y va a depender de algunos testimonios o del aporte de los internos que identifiquen alguna acción sospechosa. Hay comentarios de que estaría identificado el autor, pero en la causa no tenemos nada. Lo que está resuelto es que es un disparo con una escopeta, pero no está individualizado el responsable del disparo”, insistió en declaraciones a Radio Sudamericana.

Aclaró que no se autorizó la utilización de balas de plomo. “Es difícil identificar al autor y es más difícil saber si fue un acto criminal, es decir si fue intencional o fue alguien que por ahí tenía el arma cargada y en la desesperación la tomó y no vio que estaba cargada con plomo, se pueden dar muchas hipótesis. Va a ser difícil esclarecer hasta llegar al autor, ahora sabemos que es un disparo de una escopeta, pero va a ser difícil saber quién es el autor. Vamos a lograr la individualización de todos los que ingresaron con escopeta”, dijo.

Por el momento trabajan en buscar información de las otras filmaciones, en los informes de las fuerzas que intervinieron en el hecho, y tomaron declaración a agentes e internos.

El fiscal Robineau actuó mediante la feria, a partir de este martes se hará cargo de la causa el fiscal Raúl Pasetto.

(NG)