“Dentro de dos meses podemos estar desempleados”, dijo Fabro

El futbolista de Boca Unidos, Martín Fabro, manifestó su preocupación por la decisión tomada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de finalizar la temporada en todas las categorías y de anular los descensos, lo que perjudicará directamente a muchos jugadores.

“Mi vínculo termina en junio, como el 80 por ciento del plantel, calculo, y después todo es incertidumbre. Hay que ver qué va a pasar de julio a diciembre. Todos los clubes que no compitan por un ascenso no tendrán fútbol hasta el 2021”, manifestó a www.laredcorrientes.com el mediocampista ofensivo aurirrojo.

La decisión de bajarle la persiana a la temporada 2019/20, amparado en la pandemia de coronavirus que obligó a paralizar los distintos torneos desde mediados de marzo, fue aprobada el martes por el Comité Ejecutivo de la AFA, y como coletazo directo, perjudicará a un gran número futbolistas que viven de su profesión.

“Desde nuestras necesidades tenemos muchas más incertidumbre que los clubes, porque dentro de dos meses podemos estar desempleados”, describió Fabro acerca de la dura situación.

A fin de junio se vencerá el contrato de aproximadamente 2.000 jugadores de las distintas categorías del fútbol argentino, estimándose que en un gran porcentaje los vínculos no serán renovados, ya que al no haber descensos por dos años, la mayoría de los clubes decidirán afrontar las próximas competencias con jugadores propios o juveniles.

En tal sentido, Fabro indicó que “es una incertidumbre total desde todo punto de vista. Lamentablemente nos tocó esto, hay que afrontarlo, salir adelante de la mejor manera, tanto nosotros como el club, y veremos qué pasa”.

Pasando al terreno deportivo, la situación perjudica también a muchos clubes, principalmente de categorías menores del Ascenso, entre los que se encuentra Boca Unidos.

La AFA dejó en claro que los ascensos deberán definirse en la cancha, una vez que lo permita la situación sanitaria Si bien aún no existe una decisión oficial acerca de qué actitud se adoptará con respecto al torneo Federal A, cada vez toma mayor fuerza que se jugarían “reducidos” a eliminación directa entre los 8 primeros de las posiciones de cada zona.

Al momento de la paralización de la actividad, Boca Unidos ocupaba la undécima ubicación en la zona A del certamen, con 26 puntos en 21 partidos disputados, lo que lo dejaría afuera de cualquier definición por el ascenso, y sin posibilidad de competir hasta febrero del año que viene.

“En líneas generales, que se haya terminado el torneo, aunque todavía se deben definir los ascensos en el reducido, lamentablemente es una circunstancia desigual porque los 7 u 8 que están arriba (en la tabla) no quedaron libres, tienen una fecha más que nosotros, pero son las reglas del juego y nadie sabía que iba a pasar una pandemia”, indicó.

A pesar de este sombrío panorama, el mediocampista surgido en Independiente de Avellaneda no dudó acerca de lo que pretende para su futuro: “Me gustaría seguir en Corrientes, todos saben lo que quiero al club, así que en líneas generales veremos qué pasa y cómo sigue todo”, finalizó Fabro.