Se viene el acuerdo por la deuda y más impuestos

Por Salvador Distefano

Asesor en negocios, económicos y Financieros.

Argentina podría estar en las puertas de un buen acuerdo de deuda que le permita no pagar amortización e intereses por 5 años. Mientras tanto la crisis se profundizaría. Estamos perdiendo recaudación y subiendo gastos, el Gobierno tendrá que imprimir y subir la inflación. Podrían aumentar las retenciones al trigo y maíz.

Ayer dieron la orden de pagar el cupón de renta del Bonar 2020, no estaba en los planes de nadie ya que el Gobierno había indicado que pagaba hasta el 31 de marzo. Para nosotros es una gran noticia, ya que se demuestra voluntad de acordar una salida razonable.

La información sobre la renegociación de la deuda que nosotros tenemos nos pone muy optimistas. El Gobierno resolvió poner en un pie de igualdad a los bonos bajo legislación argentina y extranjera. El FMI va a reestructurar la deuda, y dará años de gracia. Los bonos en manos de privados podrían no sufrir quitas de capital, alargarán plazos, se le bajarán intereses, y se les pedirá años de gracia.

Si Argentina logra una buena reestructuración de deuda, podría liberarse de ir a los mercados financieros internacionales y locales por los próximos 5 años, ya que pospondría todos los pagos de capital e intereses por ese período. Esto implica que el Gobierno sólo tendría que preocuparse por crecer, que es lo que todos necesitamos, más allá de preservar el valor de nuestros ahorros en bonos.

Cinco años no es mucho tiempo. Probablemente se negocie por menos, pero, de cualquier forma, liberarte la cabeza por 3, 4 o 5 años de salir a buscar dinero por el equivalente al 10% del PBI es un paso adelante. Por otro lado, liberás al mercado internacional para que le pueda prestar a las empresas argentinas. Si a esto le sumás una política fiscal austera, podríamos estar viendo bajas sustanciales en el riesgo país y mejoras para el financiamiento del sector privado.

El Bonar 2037 vence el 18 de abril, es un bono que el gobierno lo tenía cruzado, porque lo emitió Mauricio Macri. Si pagan la renta de este bono, estamos en el buen camino y el Gobierno busca claramente acordar.

Con respecto a la pandemia del coronavirus, desde lo sanitario vamos muy bien, pero falta mucha información, resulta llamativo que los canales de televisión hablen más de lo que pasa en Estados Unidos que en el conurbano, no hay una imagen de lo que pasa en Quilmes o La Matanza donde dicen que está el ejército.

En lo económico, la caída de la recaudación presagia lo que se anticipó hace 3 semanas, un fuerte déficit fiscal primario. Argentina perdería el equivalente a dos meses de recaudación, y debería aumentar el gasto como mínimo el equivalente a dos meses, esto daría como resultado un déficit cercano a los USD 25.000 millones o el equivalente a $1.625.000 millones, algo menos de una base monetaria.

El gobierno puede imprimir ese dinero faltante, durante el año 2019 el Banco Central ganó mucho dinero porque fue muy grande la devaluación, y esto le generó utilidades por el equivalente a 1.500.000 millones aproximadamente.

Son utilidades ficticias. Pero podría recurrir a este dinero para transferir estas utilidades al Tesoro Nacional y emitir por este total.

Inflación

En Argentina la inflación tiene más componentes cambiarios que monetarios, lo que tenés que mirar es qué hace el Gobierno con el tipo de cambio, hay un cepo y el precio lo pone arbitrariamente el Banco Central. Hoy Brasil devalúa a tambor batiente, y nosotros devaluamos al ritmo de una tortuga.

La inflación 2020 estará en un piso del 50%, igual inflación que en el año 2019, de allí para arriba dependerá de las medidas que tomen, financiamiento genuino que consigan y la emisión que realicen.

El FMI podría dar un préstamo de emergencia que podría oscilar entre USD 2.500 y USD 3.000 millones, si realizamos un acuerdo global. No se descarta que desembolse los USD 5.400 millones del crédito que consiguió Mauricio Macri. Todo esto puede ingresar en la negociación para postergar los pagos de deuda del FMI.

Según el gobierno a partir del año 2025 podremos afrontar pagos externos, pero especifica que a partir del 2027 se financiará en un 40% en pesos y un 60% en dólares.

El Gobierno pretende conseguir superávit fiscal a partir del año 2023, crecer a un ritmo del 2% anual, aumentar en un 2% anual el superávit de balanza comercial, y aumentar las reservas del Banco Central.

Esto implica que el Gobierno debería tener un tipo de cambio competitivo para poder potenciar las exportaciones y desincentivar las importaciones, o bien un tipo de cambio bajo y una economía cerrada. Me inclino por lo primero.

El Gobierno todavía puede activar una suba extraordinaria de retenciones para trigo y maíz llevándolas al 15%.

Es una herramienta que tiene, pero por las dudas, como los veo que tienen el sí fácil para subir impuestos, les recomendaría a los agricultores que vendan en el mercado de futuro y se aseguren precio, para lo que tienen que vender en esta campaña y en la próxima. Para los que utilizan maíz como insumo (ganadería y lechería) esta es una muy buena noticia, para los molineros también.

¿Por qué no abren los bancos?

Parece que el Banco Central y el Ministerio de Trabajo no se animan a pedírselo al gremio, y tal vez por razones políticas que sólo se pueden explicar en privado. La interna en la coalición gobernante existe, y es más grave que la grieta entre kirchneristas y no kirchneristas.